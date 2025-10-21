Bihar Vidhan Sabha Chunav : चुनावी समीकरण बदले, 10 दावेदारों की उम्मीदों पर लगी रोक
बिहार विधान सभा चुनाव के बदलते समीकरणों ने 10 उम्मीदवारों की उम्मीदों पर रोक लगा दी है। राजनीतिक परिदृश्य में आए बदलाव के कारण कई दावेदारों को निराशा हुई है। टिकट की आस लगाए बैठे इन उम्मीदवारों के लिए आगे की राह मुश्किल हो गई है। राजनीतिक दल अब नई रणनीति बनाने में जुटे हैं, जिससे उम्मीदवारों की सूची प्रभावित हो सकती है।
संवाद सहयोगी जागरण, पताही (पर्वी चंपरण) । चिरैया विधानसभा क्षेत्र में नामांकन पत्रों की समीक्षा के बाद चुनावी तस्वीर में बड़ा बदलाव आया है। जांच में खामियां मिलने पर 10 दावेदारों के नामांकन रद कर दिए गए, जबकि सात प्रत्याशियों के पर्चे को मंजूरी मिली। इससे कई सीटों पर मुकाबले का समीकरण पूरी तरह बदल गया है।
आरओ सह डीसीएलआर सुनिधि ने बताया कि स्वीकृत उम्मीदवारों में भारतीय जनता पार्टी से लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, राष्ट्रीय जनता दल से लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव, जनसुराज से संजय कुमार, जनशक्ति जनता दल से मुकेश कुमार, समाजशक्ति पार्टी से मोहम्मदमहताब आलम, तथा निर्दलीय उम्मीदवार अच्छेलाल प्रसाद और लालू प्रसाद यादव शामिल हैं।
वहीं आम आदमी पार्टी के ओम प्रकाश और रीना राय, बहुजन समाज पार्टी के विन्देश्वरी राम, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मोहम्मद सलाउद्दीन, राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के कृष्ण नंदन सिंह और निर्दलीय उम्मीदवार प्रभु राय, फहीम हुसैन, इस्तियाक अंसारी, संतोष कुमार और महेश सहनी के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए।चिरैया विधानसभा में अब 7 प्रत्याशी ही आगामी चुनाव में मैदान में रहेंगे।
टिकट कटने से नाराज अच्छेलाल की बगावत, निर्दलीय प्रत्याशी बने
राजद के पूर्व प्रत्याशी अच्छेलाल प्रसाद यादव ने पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ सोमवार को सिकरहना अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। अच्छेलाल ने कहा कि उन्होंने पार्टी के लिए हमेशा समर्पित होकर कार्य किया। कार्यकर्ताओं के सुख-दुख में हमेशा साथ रहे, लेकिन टिकट बंटवारे में उन्हें नजर अंदाज कर दिया गया। अब वे जनता के समर्थन से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं।
सुगौली से विधायक सह विकाशील इंसान पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन रद
मोतिहारी : जिले के 12 विधानसभा क्षेत्रों के नामांकन पत्रों की संवीक्षा का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसमें सुगौली के विधायक व वीआईपी के प्रत्याशी शशिभूषण सिंह का नामांकन रद कर दिया गया है। उनके नामांकन पत्र में एक प्रस्तावक का हस्ताक्षर होने व नोटिस के बाद भी सुधार नहीं करने की स्थिति में नामांकन को रद किया गया। वहीं इस विधानसभा से पूर्व में राजद से चुनाव लड़ चुके निर्दलीय प्रत्याशी ओमप्रकाश चौधरी का भी नामांकन रद कर दिया है। इसी प्रकार रक्सौल में दो, मधुबन में तीन, पीपरा में दो, ढाका में दो हरसिद्धि में चार, केसरिया में तीन, मोतिहारी में तीन एवं नरकटिया में आठ व चिरैया के दस प्रत्याशियों समेत 41 के नामांकन पत्र में त्रुटि पाए जाने की स्थिति में नामांकन रद किया गया है।
