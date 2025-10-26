Language
    Bihar News: जिस मोबाइल को छीनने का मंत्री पर लगा आरोप, शिकायकर्ता के भाई के पास मिला फोन

    By Sadare Alam Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 07:21 PM (IST)

    सिंहवाड़ा पुलिस ने यूट्यूबर दिलीप दिवाकर से छीना गया मोबाइल उसके भाई के पास से बरामद किया। दिलीप ने मंत्री जीवेश कुमार पर मारपीट और मोबाइल छीनने का आरोप लगाया था। तकनीकी जांच में मोबाइल का लोकेशन भरवाड़ा बाजार में मिला, जिसके बाद पुलिस ने यूट्यूबर के भाई के घर से मोबाइल जब्त किया। पुलिस अब दूसरे मोबाइल की तलाश कर रही है।

    यूट्यूबर के घर से बरामद मोबाइल की जानकारी देते डीएसपी। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, सिंहवाड़ा। सिंहवाड़ा थाना की पुलिस ने यूट्यूबर से छीनी गई मोबाइल को उसके भाई के पास से बरामद किया है। यूट्यूबर दिलीप दिवाकर ने एक माह पहले नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार पर राजो रामपट्टी गांव में मारपीट एवं मोबाइल छिनतई को लेकर सिंहवाड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

    जांच पड़ताल में जुटी पुलिस ने यूट्यूबर की वह मोबाइल बरामद कर लिया। एसडीपीओ शुभेन्द्र सुमन ने बताया कि तकनीकी जांच व अनुसंधान में शनिवार की रात मोबाइल का लोकेशन भरवाड़ा बाजार में दिख रहा था।

    इस बीच यूट्यूबर को बुलाकर पूछताछ की गई तो यह बात सामने आई के उक्त मोबाइल घर पर उनके भाई द्वारा उपयोग किया जा रहा है। जब रामपट्टी गांव में छापेमारी की गई तो यूट्यूबर के घर पर उसके भाई के पास से मोबाइल बरामद हुआ।

    स्थानीय ग्रामीण के समक्ष उक्त मोबाइल को जब्त कर लिया गया। मंत्री के खिलाफ दर्ज केस में दो मोबाइल छीनने का आरोप लगाया गया था। उसने आरोप लगाया गया था कि उनका दो मोबाइल मंत्री ने छीन लिया था।

    जिसमें यूट्यूबर के माध्यम से पुलिस को एक मोबाइल का डिटेल उपलब्ध कराया गया। दूसरे मोबाइल के संबंध में बताया गया था कि उसमें कोई सिम नहीं लगा हुआ है। तकनीकी अनुसंधान में सीडीआर प्राप्त होने पर मोबाइल का टावर लोकेशन सूचक दिलीप दिवाकर के गांव रामपट्टी में आ रहा था।

    विधानसभा चुनाव को लेकर भरवाड़ा में वाहन चेकिंग के दौरान यूट्यूबर दिलीप से पुलिस की मुलाकात हुई। पूछताछ में उसने बताया गया कि उक्त दो मोबाइल में एक मोबाइल वर्तमान में मेरा भाई उपयोग कर रहा है।

    एसडीपीओ एवं थानाध्यक्ष बसंत कुमार पुलिस बल और यूट्यूबर को साथ लेकर उसके घर रामपट्टी पहुंची।पुलिस ने उसके घर में दिलीप के भाई प्रिंस कुमार के पास से मोबाइल को बरामद किया।

    तेजस्वी की मौजूदगी में कराई गई थी प्राथमिकी 

    प्राथमिकी के अनुसार, मंत्री जीवेश कुमार 14 सितंबर को रामपट्टी गांव में एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान यूट्यूबर दिलीप ने उनसे गांव की सड़क की खराब हालत के संबंध में पूछा।

    इससे नाराज मंत्री और दो-तीन अन्य ने जबरन उसे गाड़ी में बैठाना चाहा। उसके साथ मारपीट की। कपड़े फाड़ दिए और मोबाइल छीन लिया। अगले दिन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सिंहवाड़ा थाने पहुंचे और अपनी मौजूदगी में मामले की प्राथमिकी कराई।