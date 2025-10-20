Language
    Bihar Election: लोकतंत्र की असली जीत, शत-प्रतिशत मतदान, दूसरे को भी करें प्रेरित

    By Vinay Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 03:46 PM (IST)

    दरभंगा के जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल कुमार ने डीलरों को शत-प्रतिशत मतदान के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मतदाता जागरूकता के लिए माइक्रो प्लान बनाने और लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया। जिला प्रशासन 80 प्रतिशत मतदान का लक्ष्य लेकर चल रहा है। दीपावली और छठ पर आने वाले परिवारों को मतदान तक रुकने का आग्रह किया गया है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है।

    जन वितरण विक्रेेताओं को संबोधित करते हुए डीएम जिलाधिकारी कौशल कुमार। जागरण

    जागरण संवाददाता, दरभंगा । जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में आडिटोरियम में शत प्रतिशत मतदान के लिए जिला के बेनीपुर और बिरौल के डीलरों को संदेश और निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी डीलर मतदाता जागरूकता के लिए माइक्रो प्लान बना लें । उपभोक्ताओं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें। प्रतिदिन मतदान पर चर्चा करें।

    यह काम घर-घर जाकर करने से मतदान की प्रतिशत बढ़ेगी। उन्होंने कहा की 10 -15 बार घर में जाएं और लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित और उत्साहित भी करें। जिससे छह नवंबर को जिला में शपथ प्रतिशत मतदान हो सके। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सर्वप्रथम छह नवंबर की सुबह सात बजे अपने खुद मतदान करें और घर-घर संपर्क कर मतदान केंद्रों पर भेजने के लिए हर संभव कदम उठाएं। जागरूकता दूत की तरह काम करें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन 80 प्रतिशत मतदान के लिए कृत संकल्पित हैं।

    निष्क्रिय मतदाताओं को जगाना है। उन्हें मतदान केंद्र पर भेजना है। दीपावाली और छठ का महापर्व है। छठ और दीपावली आने वाले परिवारों को मतदान होने तक रुकने का आग्रह करें। इससे जिले का मतदान प्रतिशत में वृद्धि होगी। इसलिए मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए हर संभव कदम उठाएं। घरों को चिन्हित करते हुए लगातार भ्रमण करें। उपनिदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद ने कहा कि सभी मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग अवश्य करें। जिला प्रशासन के द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है।

    विधानसभा चुनाव के लिए दो व्यय प्रेक्षक नियुक्त

    दरभंगा : बिहार विधानसभा चुनाव के तहत जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न कराने की दिशा में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दो व्यय प्रेक्षकों की नियुक्ति की गई है। प्रेक्षक जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन व्यय की निगरानी करेंगे। मतदाताओं को प्रलोभन देने, नकद, शराब, मादक पदार्थ, बहुमूल्य वस्तुओं अथवा अन्य किसी प्रकार की रिश्वत से जुड़ी शिकायतों पर कार्रवाई करेंगे।

    आयोग द्वारा नियुक्त व्यय प्रेक्षकों में वरुवौरु श्रीधर को दरभंगा, हायाघाट, बहादुरपुर, केवटी एवं जाले विधानसभा क्षेत्र के लिए नामित किया गया है। वे जिला अतिथि गृह के कमरा - खिरोही में रहेंगे। सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक इनसे मुलाकात कर निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार के प्रलोभन देने, उनके बीच नकद वितरण, शराब, मादक पदार्थ, बहुमूल्य वस्तु अथवा रिश्वत इत्यादि के वितरण की शिकायत, आदर्श आचार संहिता उल्लंघन अथवा सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित अन्य कोई शिकायत सूचना नियत समय पर संपर्क कर दे सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर 9572447130 है।

    वहीं दूसरे व्यय प्रेक्षक प्रभात दंडोटिया को कुशेश्वरस्थान, गौड़ाबौराम, बेनीपुर, अलीनगर एवं दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों के लिए नियुक्त किया गया है। जिला अतिथि गृह के कमरा बागमती में उपलब्ध रहेंगे। उनका मोबाइल नंबर 9572447125 है। मतदाताओं से अपील की है कि यदि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार के प्रलोभन, नकद वितरण, शराब या अन्य अवैध वस्तुओं के प्रयोग से संबंधित जानकारी हो तो वे तत्काल संबंधित व्यय प्रेक्षक को सूचित करें।