संवाद सहयोगी, केवटी (दरभंगा)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा में राजद-कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजद को 15 वर्ष मिले थे, लेकिन उन्होंने क्या किया। कांग्रेस को विकास नहीं देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कांग्रेस-राजद को विकास नहीं बुर्का चाहिए, ताकि पहचान छिपाकर लोगों का मतहरण कर सकें। यह साजिश अब चलने वाली नहीं है।

उन्होंने कहा कि मां जानकी, गौतम बुद्ध, महावीर, विद्यापति, राजेन्द्र प्रसाद और जेपी व मैथिल कोकिल कवि विद्यापति की गौरवशाली धरती को कांग्रेस और राजद ने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था, वहीं आज एनडीए के डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में विकास का कीर्तिमान स्थापित किया है।

महागठबंधन पर साधा निशाना वे सोमवार को केवटी विधानसभा क्षेत्र की पिंडारूच पंचायत अंतर्गत बलुआहा पिंडारूच स्टेडियम में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस के साथ राजद पर भी जमकर निशाना साधा और केंद्र व राज्य सरकार की उपब्धियां गिनाई।

राम मंदिर के बाद अब सीतामढ़ी में बन रहे जानकी मंदिर की भी चर्चा की। योगी आदित्यनाथ ने कहा 2005 के पहले बिहार की क्या स्थिति थी आप सभी जानते हैं। व्यापारी, कारोबारियों की हत्या होती थी। तब बिहार की स्थिति देख कर लगता था कि ऐसे ही रहा तो फिर कैसे काम चलेगा।

उन्होंने कहा कि याद करिए अच्छी सरकार आती है तो विकास होता है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के रूप में प्रधानमंत्री मिले तो देश आगे बढ़ा। उन्होंने कहा कि अब नया भारत दिखता है। नया भारत विकास करता है। गरीबों के धर में शौचालय बनाए बनाए गए भारत अकेला देश है जो हर गरीब को छत उपलब्ध करा रहा है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कांग्रेस के पार्नटर ने यूपी में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, लेकिन गोलियों और डंडों की परवाह किए बगैर राम भक्त बोलता था- हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। अब मंदिर भी बन गया और सीतामढ़ी में नौ सौ करोड़ की लागत से मां जानकी की भी भव्य मंदिर बन रहा है। अयोध्या से सीतामढ़ी तक 655 करोड़ की लागत से बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए सड़क निर्माण को भी आगे बढा़ दिया गया है।