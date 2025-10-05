Language
    दरभंगा एयरपोर्ट के पास आसमान में क्यों चक्कर काट रहे चार विमान? यात्रियों को क्या चिंता सता रही ?

    By Mrityunjay Bhardwaj Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 02:10 PM (IST)

    दरभंगा एयरपोर्ट के रनवे पर जगह की कमी के कारण रविवार को बेंगलुरु और मुंबई से आने वाली चार फ्लाइटें आसमान में चक्कर लगाती रहीं। विमानों के डायवर्ट होने की आशंका से यात्री चिंतित थे। दिल्ली से आ रही अकासा और स्पाइसजेट की फ्लाइटें एप्रन पर उतरने के बाद यात्रियों को उतार रही हैं।

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, दरभंगा। दरभंगा एयरपोर्ट रनवे पर विमान लैंडिंग के लिए जगह कम पड़ने से रविवार को बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद से आने वाली चार फ्लाइट आसमान में चक्कर काटने को विवश हुई। फ्लाइट डायवर्ट होने की आशंका से यात्री चिंतित रहे।

    इस दौरान एयरपोर्ट के एप्रन पर दिल्ली से अकासा एवं स्पाइसजेट की फ्लाइट लैंड करने के बाद यात्रियों को उतार रही थी। जानकारी के अनुसार, बेंगलुरु से उड़ान भरकर दरभंगा पहुंची स्पाइसजेट की फ्लाइट संख्या एसजी 534 रनवे पर जगह खाली नहीं होने की वजह से मुजफ्फरपुर के आस पास पहुंचकर आसमान में चक्कर लगाती रही।

    इस फ्लाइट को दरभंगा एयरपोर्ट पर 12:50 में लैंड करना था। एप्रन खाली होने पर यह फ्लाइट 1:57 में एयरपोर्ट पर लैंड की। दरभंगा एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ने के इतंजार में बैठे यात्रियों के बीच फ्लाइट रद होने की आशंका से धड़कने तेज रही।

    मुंबई से दरभंगा आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6ई535 पटना के आस पास 12:58 से चक्कर लगाने लगी। यह फ्लाइट 1:05 बजे यहां लैंड करती। लेकिन, चक्कर काटने के बाद 2:01 में लैंड की है।

    वहीं मुंबई से दरभंगा आ रही अकासा की फ्लाइट संख्या क्यूपी 1529 समस्तीपुर के आस पास आसमान में 1:15 से लगातार मंडरा रही है। हैदराबाद से दरभंगा आ रही इंडिगो की फ्लाइट पटना एयरपोर्ट के आसपास 1:55 बजे से आसमान में चक्कर लगा रही है।

    बताते हैं कि पहले से दिल्ली से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1405 करीब दो घंटा विलंब से 12:24 में लैंड की है। इसके बाद दिल्ली से आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 472 लैंड की है। इससे रनवे पर पार्किंग की जगह कम पड़ गई। अकासा की फ्लाइट 1:49 में दिल्ली के लिए उड़ान भरी है।