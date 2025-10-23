Bihar Assembly Election : जहां प्रत्याशियों पर उठ रहे विरोध के स्वर, वहां सांसद ने संभाला डैमेज कंट्रोल का जिम्मा

प्रिंस कुमार, दरभंगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर जिले में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। विभिन्न विधानसभाओं में नेता जनता को खुश करने में जुट गए हैं। लेकिन, कई ऐसी विधानसभा सीट हैं, जहां जनता अपने मौजूदा विधायकों से खुश नहीं है। पांच साल पूर्व दिए गए आश्वासन को पूरा नहीं करने पर जनता में नाराजगी देखी जा रही है।

कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं, जिनपर पिछले विधानसभा चुनाव में आश्वासन मिला था कि चुनाव जीतते ही इसका निदान किया जाएगा। मांगे पूरी की जाएंगी। लेकिन धरातल पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। विधायक जी, मिलते भी तो नहीं थे, यही समय है, जब दोबारा विधायक बनने के लिए नेता जी, फिर से क्षेत्र में नजर आ रहे हैं, तो जनता भी भड़ास निकालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में आधा दर्जन से अधिक में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। जनापूर्ति, सड़क, सिचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई मुद्दों को लेकर प्रत्याशियों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

इस कारण वर्तमान विधायकों को क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान खूब खरी-खोटी सुननी पड़ रही है। विधायक के विरोध का बुलंद स्वर हायाघाट में मुखर हुआ है। और जगह तो आवाज उठने से पहले ही उसे मैनेज करने का प्रयास किया गया। लेकिन, हायाघाट में विधायक अपने मतदाताओं को संतुष्ट नहीं कर पाए। जाले में भी विधायक को सड़क और नाले को लेकर विरोध सहना पड़ रहा है। मगर उसकी तुलना में हायाघाट का विरोधी स्वर आला कमान तक पहुंच ही गया।