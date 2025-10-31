जहां होना था इलाज वहीं जलजमाव, डीएमसीएच की बदहाली पर सवाल

संवाद सहयोगी, दरभंगा। गुरुवार रात से हो रही लगातार वर्षा ने दरभंगा मेडिकल कालेज अस्पताल की व्यवस्थाओं को एक बार फिर सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। अस्पताल परिसर के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे मरीजों, छात्रों और स्वास्थ्यकर्मियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

मरीजों को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना मुश्किल लगातार हो रही वर्षा से प्राचार्य कार्यालय परिसर, औषधि विभाग, शिशु विभाग, यूजी महिला छात्रावास, पुराना गैनिक वार्ड, पुराना इमरजेंसी और ओपीडी परिसर जलमग्न हो गए हैं। जलजमाव के कारण ट्राली से मरीजों को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना बेहद मुश्किल हो गया है। कई जगहों पर ट्रालियों को पानी में धकेलते हुए ले जाना पड़ा, जिससे मरीजों की सुरक्षा और सुविधा दोनों पर प्रश्नचिह्न लग गया है। यूजी महिला छात्रावास के प्रवेश द्वार पर छात्राओं को आने-जाने के लिए फोल्डिंग चारपाई का सहारा लेना पड़ा। यही हाल पुरुष छात्रावास का भी रहा, जहां जलजमाव ने सामान्य आवागमन को बाधित कर दिया।