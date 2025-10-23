Language
    Bihar Assembly Election 2025 : मैथिली ठाकुर के प्रचार में पाग का अपमान, बिफरा विद्यापति सेवा संस्थान

    By Prince Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 08:40 PM (IST)

    विद्यापति सेवा संस्थान ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मैथिली भाषा के प्रचार में पाग के अपमान पर नाराजगी व्यक्त की है। संस्थान का कहना है कि पाग मिथिला की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका गलत इस्तेमाल अस्वीकार्य है। राजनीतिक दलों से स्पष्टीकरण मांगा गया है और कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

    Hero Image

    बैठक को संबोधित करते विद्यापति सेवा संस्थान के पदाधिकारी । जागरण

    जागरण संवाददाता, दरभंगा। अलीनगर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी मैथिली ठाकुर के चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश की विधायिका व पार्टी की स्टार प्रचारक केतकी सिंह के मिथिला के गौरवशाली धरोहर संस्कृति के प्रतीक पाग के अपमान पर विद्यापति सेवा संस्थान बिफर पड़ा है। उसने भाजपा आलाकमान से विधायिका के खिलाफ कठोर अनुशासनिक कार्रवाई करने एवं सार्वजनिक रूप से मिथिलावासियों से क्षमा याचना की मांग की है।

    गुरुवार को विद्यापति सेवा संस्थान के हराही स्थित मुख्यालय में मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष पं कमला कांत झा की अध्यक्षता में आहूत बैठक में महासचिव डा. बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कहा कि मिथिला की गौरवशाली सांस्कृतिक प्रतीक पाग का सरेआम अपमान करने से करोड़ों मिथिलावासी की भावना आहत हुई है। उन्होंने विधायिका की  इस कुकृत्य को अपराध बताते हुए कठोर अनुशासनिक कार्रवाई करने की मांग की। संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष डा. बुचरू पासवान ने कहा कि मिथिला में पाग का स्थान सर्वोपरि है।

    यह मिथिलावासी के मान, गुमान और सम्मान से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसका सार्वजनिक रूप से अपमान करने वाले को कदापि नहीं बख्शा जाना चाहिए। प्रो. जीवकांत मिश्र ने कहा कि उत्तर प्रदेश की विवेकहीन भाजपा नेत्री के अपमानजनक कृत्य से अधिक दोषी वे लोग हैं, जिन्होंने उनके इस अशोभनीय कृत्य पर प्रतिवाद करने की बजाय ताली बजाकर उन्हें प्रोत्साहित करने का निर्लज्जतापूर्ण कार्य किया। उन्होंने कहा कि इस कृत्य की जितनी भर्त्सना की जाए, कम होगी। मणिकांत झा ने कहा कि सार्वजनिक मंच पर पाग का अपमान किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण और असहनीय है। डा. महेंद्र नारायण राम ने कहा कि पाग का अपमान समस्त मिथिला के संस्कार और संस्कृति का अपमान है।

    भाजपा के स्टार प्रचारक को यह बात शोभा नहीं देती। मीडिया संयोजक प्रवीण कुमार झा ने कहा कि यूपी की नेत्री केतकी सिंह के मैथिली ठाकुर की चुनावी सभा में पाग का सरेआम अपमान किए जाने से आम मिथिलावासी के मान, सम्मान और स्वाभिमान पर गहरा चोट पहुंचा है। इससे न सिर्फ मिथिला की संस्कृति और परंपरा का उल्लंघन हुआ है, बल्कि मिथिला के गौरव को नष्ट करने का भाव भी सहज ही प्रदर्शित हुआ है। इस अपराध की जितनी निंदा की जाए कम होगी।

    अध्यक्षता करते हुए पं. कमला कांत झा ने कहा कि मैथिली की सभा में केतकी सिंह के पाग का अपमान किया जाना मूर्खतापूर्ण दुर्भाग्य है। उन्हें इस अपराध के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। भाजपा नेत्री द्वारा किए गए इस अशोभनीय कृत्य पर विनोद कुमार झा, प्रो चंद्रशेखर झा बूढा भाई, प्रो. विजयकांत झा, प्रो. राजकिशोर झा, प्रो. रमेश झा, डा. गणेश कांत झा, दुर्गानंद झा, डा. महानंद ठाकुर, आशीष चौधरी, मणि भूषण राजू, पुरुषोत्तम वत्स ने विधायिका के खिलाफ निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सर्वसम्मति से इसे पारित कर दिया गया।