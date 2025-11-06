Bihar election 2025 : दरभंगा में बुजुर्ग मतदाता के इच्छा के विपरीत वोटिंग करने पर हंगामा, दो पर कार्रवाई
दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र पर उस समय हंगामा हो गया जब एक युवक ने बुजुर्ग मतदाता की इच्छा के विरुद्ध वोट डाल दिया। इस घटना के बाद दो गुटों में विवाद हो गया और पुलिस ने हस्तक्षेप करके स्थिति को नियंत्रित किया। दो लोगों को हिरासत में लिया गया है और मतदान केंद्र पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
संवाद सहयोगी, सिंहवाड़ा (दरभंगा) । जाले विधानसभा क्षेत्र के कटका पंचायत स्थित मध्य विद्यालय पकड़ीहार मतदान केंद्र संख्या 356 पर वोटिंग के दौरान आपसी वर्चस्व को लेकर गुरुवार की दोपहर हंगामा के बाद स्कूल परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया।
अफरातफरी के बीच ग्रामीणों को पुलिस बल ने खदेड़ कर मामला को शांत कराया। पथराव व विवाद की सूचना के बाद सदर एसडीपीओ टू एसके सुमन व सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष बसंत कुमार ने दलबल के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर भीड़ को शांत कर स्थिति को नियंत्रित किया। मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है।
बताया गया है कि मतदान केंद्र पर एक बुजुर्ग के वोट के समय साथ गए युवक ने अपनी इच्छा अनुसार ईवीएम का बटन दबा दिया। इसी बात को लेकर अलग अलग दो पार्टियों के पोलिंग एजेंट के बीच बहस के साथ विवाद उत्पन्न होने लगा।
इस बात की जानकारी मिलने पर पोलिंग एजेंट के समर्थक वोट डालने वाले युवक के घर जाकर देख लेने की धमकी दी। इसके बाद दोनों तरफ से लोग मतदान केंद्र के पास पकड़ीहार चौक पर जमा होकर विवाद का प्रयास किया।
मौके पर पुलिस ने समझा बुझा कर दोनों को अलग अलग कर शांत किया। विवाद को बढता व स्थिति की नजाकत को देख कर सिंहवाड़ा पुलिस ने पकरिहार मध्य विद्यालय स्थित मतदान केंद्र के आसपास एवं चौक पर बे वजह जमा लोगों को बल प्रयोग कर खदेरना शुरू किया। ग्रामीणों के बीच यह चर्चा है कि भीड़ ने प्रशासन पर ईंट पत्थर भी फेंके।
हालांकि डीएसपी व थानाध्यक्ष ने बताया कि रोड़ेबाजी की घटना महज अफवाह है। एहतिहात के तौर पर मतदान केंद्र के पास पुलिस बल की संख्या बढ़ा दी गई है।
मतदान शुरू होने से पहले ही मतदाता बूथों पर हो गए कतारबद्ध
हायाघाट- लोकतंत्र का महोत्सव गुरुवार को उस समय दिखने को मिला, जब मतदान शुरू होने से पहले ही मतदाता बूथों पर कतारबद्ध हो गए। वहीं घरेलू महिलाओं ने सुबह पांच बजे बिस्तर छोड़ घरेलू कार्य में जुट गई।
अपने बाल-बच्चों के लिए भोजन पकाकर बच्चों को आगे नाश्ता परोसकर खुद बिना जलपान किए अधिकांश महिलाओं की टोली मतदान केंद्र की ओर निकल पड़ी। इसका जीता-जागता उदाहरण मझौलिया गांव के राजकीय बुनियादी विद्यालय स्थित बूथ संख्या-99, 100,101 पर देखने को मिला।
खासकर उत्क्रमित मध्य विद्यालय अकराहा उत्तरी मतदान केंद्र संख्या-11, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मल्हीपट्टी बहादुरपुर मतदान केंद्र संख्या:61 पर महिलाओं की उत्साह देखते ही बनता था। कतार में खड़ी महिलाओं को अपनी बारी के इंतजार के साथ उनके चेहरे पर मतदान की मुस्कान झलक रही थी।
