पीएम मोदी व मैथिली ठाकुर के आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित करने वाले किशोर के मामले में आया अपडेट

जागरण संवाददाता ,दरभंगा। Bihar Crime: बहेड़ी थाना क्षेत्र का निवासी किशोर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व जिले के अलीनगर विधानसभा कि नव-निर्वाचित विधायक मैथिली ठाकुर के आपत्तिजनक (एआई) वीडियो व फोटो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने का मुख्य आरोपित है।

उसको गुजरात पुलिस के सहयोग से साइबर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसको साइबर थाने की पुलिस गुजरात से लेकर दरभंगा आ रही है। बताया जाता है कि अलीनगर विधायक मैथिली ठाकुर के आपत्तिजनक फोटो बनाकर पोस्ट किया था। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी के निर्देश पर साइबर थानाध्यक्ष सह डीएसपी विपिन बिहारी ने साइबर थाने क पुलिस इंस्पेक्टर संतोष कुमार मंडल के आवेदन पर 21 नबंवर को प्राथमिकी दर्ज की थी।

थाने की पुलिस ने मामला दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर आरोपित किशोर को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उसे पटना होते दरभंगा लाया जा रहा है। किशोर ने फेसबुक के अलावा इंस्टाग्राम पर भी एआई के माध्यम से पोस्ट किया था। साइबर थाना के पुलिस इंस्पेक्टर नवीन कुमार एवं सिपाही को गिरफ्तार किशोर को लाने के लिए भेजा गया है। बता दें कि पुलिस किशोर से पूछताछ करने में जुटी है कि किशोर ने वीडियो और फोटो किसके कहने पर पोस्ट की? किसने वीडियो बनाया? इसकी जांच की जा रही है।

आरोपित किशोर के पिता की मौत तीन माह पूर्व हृदय गति रुक जाने से हो गई थी। किशोर की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण वह गुजरात की एक फैक्ट्री में मजदूरी करने गया था।

किशोर तीन भाई-बहन है। जिसमें बड़े भाई-बहन की शादी हो गई है। किशोर का बड़ा भाई मजदूरी करने का काम करता है। वहीं किशोर व उसके स्वजन का किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं है। एआइ से आपत्तिजनक वीडियो और फोटो बनाकर इंस्टाग्राम पर डाला था।