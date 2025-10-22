Bihar Assembly Election 2025 : यूपी के डिप्टी सीएम बोले-तेजस्वी यादव कर रहे फर्जी वादे
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार में एनडीए सरकार को विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने तेजस्वी यादव पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हायाघाट में विकास कार्यों की सराहना की। हायाघाट के श्री सहदेव यादव उच्च विद्यालय भच्छी, उज्जैना के प्रांगण में जनसभा आयोजित।
संवाद सहयोगी, बहेड़ी (दरभंगा)। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास के मार्ग पर अग्रसर है। बिहार में एनडीए की सरकार ही इस विकास यात्रा को और मजबूत करेगी।
वे हायाघाट विधानसभा के श्री सहदेव यादव उच्च विद्यालय भच्छी, उज्जैना के प्रांगण में बुधवार को एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी डा. रामचंद्र प्रसाद के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसकी अध्यक्षता विकास कुमार यादव ने की। उप मुख्यमंत्री मौर्य ने कहा कि तेजस्वी यादव चुनाव के समय फर्जी वादे कर रहे हैं। जो बजट ही नहीं है, उसे पूरा कहां से करेंगे। बिहार की जनता इसको भलीभांति समझ रही है।
केशव प्रसाद मौर्य के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय व अन्य। जागरण
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि डा. रामचंद्र प्रसाद ने अपने कार्यकाल में विकास, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में हायाघाट का सम्मान बढ़ाया है। भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा कि धर्म करने वाले का साथ देना चाहिए। कर्म करने वाले को उनके फल मिलना चाहिए, भगवान कृष्ण कौरव व पांडव में धर्म पर चलने वाले पांडव का साथ देकर विजयी बनाया था। सभा को सांसद डा. गोपालजी ठाकुर, डा. धर्मशीला गुप्ता, पूर्व सांसद कविता सिंह आदि ने संबोधित किया। मौके पर हायाघाट भाजपा प्रत्याशी डा. रामचंद्र प्रसाद, जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण मन्ना, पूर्व विधायक अमरनाथ गामी, रमेश चौधरी, उमेश कुशवाहा आदि मौजूद रहे।
चुनाव पर्यवेक्षक ने मूलभूत सुविधाओं को लेकर की बैठक
मनीगाछी। दरभंगा ग्रामीण विधानसभा पर्यवेक्षक मोहन राज केपी ने बुधवार को प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार भवन में सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों एवं सुपरवाइजरों के साथ बैठक की। चुनाव के दौरान बूथों पर उपलब्ध होने वाली मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, रैम्प, शौचालय, पहुंच पथ आदि के संबंध में अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक जानकारी ली तथा इस संबंध में कई आवश्यक दिशा-निर्देश उन्हें दिए।
बैठक में एसडीओ सदर विकास कुमार एवं बीडीओ दुनिया लाल यादव भी उपस्थित थे। बैठक के उपरांत राजे टाल प्लाजा स्थित एसएसटी चेक पोस्ट का निरीक्षण किया।एसएसटी चेक पोस्ट की अव्यवस्था देखकर उन्होंने वहां प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट को रजिस्टर मेंटेन करने का निर्देश दिया। चेक पोस्ट के निरीक्षण के बाद उन्होंने राघोपुर पश्चिम के प्लस टू उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय राघोपुर ड्यौढी का निरीक्षण किया तथा बूथ पर उपलब्ध सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने के निर्देश दिए। इस दौरान राघोपुर में ही मखाना प्रोसेसिंग यूनिट को देखा। जहां मखाना प्रोसेसिंग यूनिट के संचालक श्रवण कुमार नायक ने मखाना प्रोसेसिंग की बारीकी को दिखाया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।