Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोदी की जीत की वजह राहुल: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दरभंगा की सभा में खोल दिया 'राज'

    By Digital Desk Edited By: Ajit kumar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 01:53 PM (IST)

    BiharElections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण के चुनाव के लिए प्रचार के अंतिम दिन सभी नेताओं ने जहां एक ओर वादों की झड़ी लगा रखी है वहीं एक-दूसरे पर हमले भी तेज हुए। इस बीच दरभंगा में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भारत की राजनीति में पीएम मोदी की लगातार सफलता के रहस्य से पर्दा हटाया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कांग्रेस और राजद की नीतियों की आलोचना भी की। 

    prefferd source google
    Hero Image

    Bihar Vidhan Sabha Chunav: राहुल गांधी और पीएम मोदी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, दरभंगामुजफ्फरपुर। BiharAssemblyElection 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण के प्रचार के अंतिम दिन अलग रूप ही देखने को मिले। एक से बढ़कर एक वादे सामने आए तो एक-दूसरे पर हमले भी बढ़े। तंज का अंदाज भी एकदम अलग नजर आया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राज से पर्दा हटाया 

    दरभंगा के जाले में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक ऐसे राज से पर्दा हटाया जो कांग्रेस के नेता वर्षों से जानना तो चाह रहे थे, किंतु जानने के बाद उसे वे किसी को बताना या फिर इस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं करना चाहेंगे। 

    बिहार का हो रहा नुकसान 

    दरअसल दरभंगा के जाले में आयोजित चुनावी सभा में अमित शाह ने कांग्रेस और राजद की युगलबंदी की वजह से विहार को हो रहे नुकसान और आने वाले दिनों में होने वाली परेशानी के बारे विस्तार से चर्चा की। इसके साथ-साथ लालू राबड़ी शासन के जंगलराज वाले दिन की लोगों को याद दिलाई। 

    वोटर अधिकार यात्रा की मंशा गलत 

    इसके बाद एसआइआर यानी भारतीय चुनाव अयोग की ओर से चलाए गए मतदाता गहन पुनरीक्षण की चर्चा की। इसके विरोध में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष की ओर से आयोजित वोटर अधिकार यात्रा और उसके पीछे की मंशा के बारे में कहा। 

    पीएम मोदी और उनकी मां का अपमान 

    उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने उस यात्रा के माध्यम से देश में घुसपैठियों को बढ़ावा देने का काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने उस यात्रा के दौरान पीएम मोदी और उनकी मां के लिए दरभंगा में अपशब्द कहे जाने की चर्चा की। 

    राहुल ने कहे अपशब्द 

    अपने संबोधन में अमित शाह ने राहुल गांधी की मुजफ्फरपुर की सभा का बिना उल्लेख किए हुए कहा कि वहां पीएम मोदी के लिए राहुल गांधी ने अपशब्द कहे। इसके साथ ही साथ उन्होंने पीएम मोदी की जीत के राज से पर्दा हटाते हुए कहा कि जब-जब राहुल गांधी पीएम के लिए अपशब्द कहते हैं, भाजपा और मोदी को जीत हासिल होती है। 

    छठ को ड्रामा कहने का आरोप 

    इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर की सभा में मोदी पर कड़ा प्रहार करते हुए वोट के लिए 'स्टेज पर डांस करने' और 'छठ का ड्रामा' आदि का प्रयोग किया था। उस सभा के अगले ही दिन पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर की सभा में ही इसका जवाब बहुत ही सधे अंदाज में दिया था। 

    उसके बाद से ही भाजपा ने उसे छठ का अपमान करार देते हुए व्रतियों से कांगेस और महागठबंधन को हराने की अपील कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने छठ को ड्राम कह कर बिहार के लोगों का अपमान किया है। 

    भाजपा ने उठाया मुद्दा 

    राजनीति के जानकार भी इसे भाजपा की भावनात्मक मुद्दों को कैश करने की नीति बता रहे हैं। कुछ इसे राहुल गांधी की चूक मानते हैं। कह रहे कि कांग्रेस विशेषकर राहुल गांधी ने इस विधानसभा चुनाव में भाजपा को एक मुद्दा थमा दिया। 

    सीएम फेस कोई मुद्दा नहीं 

    अमित शाह ने एक बार फिर साफ किया कि बिहार में सीएम पद के लिए कोई वैकेंसी ही नहीं है। इस तरह से उन्होंने महागठबंधन की ओर से एनडीए के सीएम फेस को लेकर उठाए जा रहे सवाल को खारिज करने का प्रयास किया।  