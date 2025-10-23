Darbhanga News : समस्तीपुर से लौटते समय सड़क दुर्घटना में बाइक सवार चाचा-भतीजे की मौत

संवाद सहयोगी, सिंहवाड़ा (दरभंगा)। अतरबेल बिशनपुर पथ पर गैस एजेंसी के निकट बुधवार की देर शाम अज्ञात वाहन की ठोकर से बाइक सवार चाचा और भतीजा की मौत हो गई। मृतक की पहचान सिंहवाड़ा नगर पंचायत के लालपुर परती टोला निवासी शोभित यादव (65) और हरदेव यादव के पुत्र श्रवण कुमार (24) के रूप में हुई है। जानकारी मिली है कि बाइक सवार चाचा-भतीजा समस्तीपुर कल्याणपुर थाना के जर्नादनपुर से वापस घर लौट रहे थे।

सिमरी थाना क्षेत्र स्थित गैस एजेंसी के निकट विपरीत दिशा से आ रहे अज्ञात वाहन से बाइक की जबरदस्त टक्कर हो गई। बाइक पर सवार दोनों चाचा-भतीजा सड़क किनारे पानी भरे खेत में जा गिरे। स्थानीय लोगों एवं राहगीरों ने जख्मी बाइक सवार को सिंहवाड़ा अस्पताल पहुंचाया। जहां भतीजा श्रवण कुमार को डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जबकि, शोभित यादव की गंभीर हालत में डीएमसीएच रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

गुरुवार की दोपहर पोस्टमार्टम के बाद मृतकों के शव पहुंचते ही परती टोला में कोहराम मच गया।

स्थानीय संजीत यादव ने बताया कि श्रवण कुमार और उसके चाचा शोभित यादव मवेशी खरीद-बिक्री का कारोबार करते थे। बुधवार को दोनों समस्तीपुर मवेशी लाने गए थे। जहां से वापस लौटने के क्रम में यह हादसा हो गया। श्रवण की पत्नी रिंकू देवी पति की मौत की खबर से बदहवास होकर रो रही थी। गोद में तीन माह की पुत्री सोनाली मां को रोते देख बिलख रही थी। उधर, शोभित यादव की पत्नी रामकली देवी पति के शव से लिपटकर बदहवास थी। पड़ोस की महिलाएं शोकाकुल परिवार को सांत्वना देकर ढांढस बंधा रही थीं।