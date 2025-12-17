Language
    दरभंगा के विशनुपर के बिसौल में दो युवकों ने की खुदकुशी

    By Mrityunjay Bhardwaj Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 07:47 PM (IST)

    दरभंगा के विशनपुर थाना क्षेत्र के बिसौल गांव में दो युवकों ने अलग-अलग स्थानों पर आत्महत्या कर ली। पहली घटना में बिरजू कुमार सहनी का शव पंखे से लटका मि

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    संवाद सहयोगी, दरभंगा। विशनपुर थाना क्षेत्र के बिसौल गांव में दो युवकों ने अलग-अलग स्थानों पर खुदकुशी कर ली। इसमें एक घटना के बारे में पुलिस को जानकारी है। जबकि दूसरी घटना से पुलिस अनभिज्ञ है।

    बसौल के वार्ड नंबर नौ में बुधवार सुबह स्व. टुनटुन सहनी के पुत्र बिरजू कुमार सहनी (26) का शव उसके कमरे में पंखे से कापर तार से लटका पाया गया।

    बिरजू वार्ड नौ का सचिव था और यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। साथ ही कोचिंग में पढ़ाकर अपना खर्च निकालता था। परिवार में तीन बहनें हैं, जबकि छोटा भाई विकास कुमार हैदराबाद में काम कर परिवार का भरण-पोषण करता है। रात में बिरजू खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चला गया। सुबह में बिरजू की मां ने कमरे में शव को देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी।

    विशनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चाचा शंकर सहनी और पड़ोसी मदन कुमार ने बताया कि बिरजू शांत स्वभाव का था और अधिकतर समय पढ़ाई में व्यस्त रहता था।

    अचानक हुई इस घटना से परिवार और गांव में शोक की लहर है। इस संबंध में विशनपुर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि जांच में प्रथमदृष्टया यह मामला आत्महत्या का है। जांच के दौरान इस घटना के पीछे प्रेम प्रसंग का सूत्र मिला है।

    हालांकि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाए, स्पष्ट नहीं किया जा सकता। फारेंसिक टीम ने घटना स्थल से नमूने लिए हैं। वहीं बुधवार की दोपहर करीब तीन बजे बसौल गांव के उमेश शर्मा के पुत्र रमणजीत शर्मा (24) का शव घर के बगल के बगीचे में आम के पेड़ पर रस्सी से लटका मिला।

    कुछ देर के अंतराल पर दो युवकों की खुदकुशी की सूचना से पूरा इलाका स्तब्ध है। इस बाबत गांव का कोई व्यक्ति मुंह खाेलने को तैयार नहीं है।

    विशनपुर थानाध्यक्ष ने भी अनभिज्ञता जाहिर की है। बताते हैं कि रमणजीत मुंबई में बढ़ई का काम करता था। 10 दिनों पहले गांव आया था।