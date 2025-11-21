Bihar Police: ड्यूटी में लापरवाही पड़ गई भारी, बहेड़ा थाना के दो दारोगा सस्पेंड

जागरण संवाददाता, दरभंगा। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी ने बहेड़ा थाना क्षेत्र के भरत चौक पर ज्वेलरी और बर्तन की दुकान में चोरी के मामले में दारोगा विजय यादव एवं दारोगा बृजवासी सिंह को ड्यूटी में लापरवाही को लेकर बेनीपुर डीएसपी की जांच रिपोर्ट के आधार पर निलंबित कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

18 नवंबर 2025 की रात्रि बहेड़ा थाना क्षेत्र के भारत चौक से बेनीपुर चौक तक विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों पुलिस पदाधिकारी को तैनात किया गया था। एसएसपी ने बताया कि थाना में तैनात एएसआई बृजबिहारी सिंह और डायल 112 में तैनात एएसआई विजय कुमार यादव रात्रि में क्षेत्र में गश्ती के लिए भेजा गया था लेकिन दोनों ने ड्यूटी में लापरवाही होने के कारण ज्वेलरी और बर्तन के दुकान में चोरों ने शटर काटकर चोरी कर ली थी।