    दरभंगा में पुरानी दुश्मनी पर चढ़ा चुनावी रंग, चली लाठी डंडे में दो घायल

    By Laltuna Jha Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 05:50 PM (IST)

    दरभंगा में पुरानी दुश्मनी के कारण चुनावी माहौल में तनाव बढ़ गया। लाठी-डंडे चलने से दो लोग घायल हो गए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।

    अनुमंडलीय अस्पताल में इलाजरत मनोज झा साथ में परिजन। जागरण

    संवाद सहयोगी, बेनीपुर । बहेड़ा थाना क्षेत्र के दो गांवों में चुनावी एवं पुरानी रंजिश में मारपीट हुई। इसमें दो लोग घायल हो गए। जरिसो गांव में गुरुवार की रात चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। इसमें एक पक्ष ने तेज धारदार हथियार से एक व्यक्ति को घायल कर दिया।

    घायल स्व.राज कुमार झा के पुत्र मनोज कुमार झा पप्पू को स्थानीय लोगों ने बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना को लेकर पीड़ित मनोज कुमार झा पप्पू ने बहेड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में कहा है कि चुनाव कार्य संपन्न होने के बाद में गांव के ही चौक पर बैठा था।

    इस बीच गांव के ही दिलीप झा का पुत्र विक्रम झा से चुनाव को लेकर तू-तू, मैं-मैं हुई। इसके बाद उसने गाली गलौज करते हुए जान मारने की नियत से तेज धारदार हथियार से छाती पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया तथा गर्दन से लगभग एक लाख के सोने की चेन छीन लिया।

    थानाध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने बताया कि जरिसो गांव में मारपीट की घटना हुई है घायल के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर धरौड़ा गांव में शुक्रवार को आपसी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। एक पक्ष लोगों ने लोहा के राड से बने नुकीले हथियार से शरीर में चार पांच जगह गोदकर घायल कर दिया।

    घायल स्व. त्रिवेणी राय के पुत्र भगवान बाबू राय को स्थानीय लोगों ने बेनीपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। इलाजरत पीड़ित भगवान बाबू राय ने बताया कि गांव के ही अमरनाथ राय उर्फ मालिक से तू-तू, मैं-मैं हुई। इसी बीच उन्होंने लोहा के नुकीले रोड से गोद कर हत्या का प्रयास किया। घटना को लेकर बहेड़ा थाना में आवेदन देने की बात कही है।