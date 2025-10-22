पिकअप वैन और बाइक की टक्कर में दो युवकों की मौत, ड्राइवर फरार

संवाद सहयोगी, सिंहवाड़ा (दरभंगा)। सिमरी थाना क्षेत्र के अरई सरवर सेतु के समीप माल वाहक पिकअप वैन व बाइक की आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। घटना बुधवार की दोपहर तीन बजे है। मृतकों में माधोपुर बस्तवाड़ा पंचायत के लक्ष्मी टोल निवासी मनोज ठाकुर के पुत्र मंजीत कुमार उर्फ सुमन ठाकुर ( 22) एवं रवींद्र ठाकुर का पुत्र आशीष ठाकुर (23) शामिल है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अतरवेल विशनपुर पथ पर सीतामढ़ी शिवहर से समस्तीपुर पाइप लाने जा रही पिकअप वैन बीआर06जीजी 4064 अरई पुल पर पहुंची की सामने से आ रही यामाहा एफजेड बीआर071पी से आमने सामने टक्कर हो गई। ठोकर मारकर भाग रहे पिकअप को कब्जे में लिया बाइक पर सवार दोनों युवकों ने लहूलुहान होकर मौके पर दम तोड़ दिया। आसपास के ग्रामीणों की भीड़ के बीच डायल 112 ने घटनास्थल पर पहुंचकर ठोकर मारकर भाग रहे पिकअप को कब्जे में लिया।

इस बीच पिकअप पर सवार चालक सीतामढ़ी शिवहर के पोखर भिंडा निवासी विजय सिंह भागने में सफल रहा। वैन पर बैठे प्रत्यक्षदर्शी पाइप व्यवसायी रणधीर कुमार ने बताया कि बाइक पर सवार दोनों युवक सढवाड़ा की ओर से तेज रफ्तार से आ रहे थे। अनियंत्रित होकर आमने सामने टक्कर हो गई।

दो युवकों की एक साथ मौत स्थानीय ग्रामीण विनोद ठाकुर, संजय ठाकुर ने बताया कि मंजीत मुंबई एवं आशीष नेपाल से दीपावली में अपने घर बस्तवाड़ा लक्ष्मी टोल आया था।इस बीच घर से बाइक लेकर सढ़वाड़ा बाजार गया था, जहां से लौट कर घर आ रहा था कि हादसा हो गया। दो युवकों की एक साथ मौत से गांव में कोहराम मच गया।