    Darbhanga Crime : छात्रों के दो गुटों के बीच पहले कहासुनी फिर चाकूबाजी, एक घायल

    By Rahul Kumar Gupta Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 07:59 PM (IST)

    दरभंगा के लहेरियासराय में एमएल एकेडमी स्कूल के बाहर छात्रों के दो गुटों में वर्चस्व को लेकर मारपीट और चाकूबाजी हुई। इस घटना में अमित कुमार नामक एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घटना की सूचना मिलने पर जांच शुरू कर दी है और शिकायत मिलने पर कार्रवाई की बात कही है।

    चाकूबाजी की घटना में जख्मी छात्र। जागरण

    जागरण संवाददाता , दरभंगा । लहेरियासराय थाना क्षेत्र के वीआइपी रोड स्थित एमएल एकेडमी स्कूल के बाहर आपसी वर्चस्व को लेकर छात्रों के दो गुटों के बीच मारपीट एवं चाकूबाजी हुई। इसमें एक छात्र बुरी तरह से घायल हो गया।

    स्थानीय लोगों की मदद से घायल छात्र को डीएमसीएच पहुंचाया गया है। घायल छात्र बहादुरपुर थाना क्षेत्र के खराजपुर निवासी अमित कुमार है। बताया जाता है कि बुधवार की दोपहर अमित कुमार 11 वीं की परीक्षा देकर एमएल एकेडमी स्कूल बाहर निकला।

    इस दौरान पहले से घात लगाए आधा दर्जन छात्र उसके साथ मारपीट करने लगे। इसी बीच अमित के साथियों ने उसको बचाने का प्रयास किया। इस दौरान एक ने अमित के सर एवं पीठ में चाकू घोंप दिया। अमित घायल होकर गिर गया।

    इस दौरान मुख्य सड़क पर अचानक अफरातफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस के पहुंचने पर सभी छात्र फरार हो गए। अपर थानाध्यक्ष शंभूनाथ सिंह ने बताया  कि पुलिस घटना स्थल पर पहुंची थी तो जानकारी मिली कि दो छात्रों के गुटों में कहासुनी हुई है। अभीतक किसी की ओर से शिकायत नहीं की गई है। आवेदन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

    घर एवं ज्वेलरी दुकान से लाखों की चोरी

    बेनीपुर। बहेड़ा थाना क्षेत्र के भरत चौक एवं सझुआरा गांव में चोर ने नकदी सहित लाखों रुपये मूल्य सोने चांदी के जेवर की चोरी कर ली। भरत चौक स्थित श्री ज्वेलर्स की दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसे चोरों ने तिजोरी के ताले तोड़कर करीब पांच लाख के सोने एवं चांदी के जेवरात अज्ञात चोर ने चोरी कर ली।

    जाते जाते दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी तोड़कर चोर अपने साथ ले गए।पीड़ित श्री ज्वेलर्स के प्रोपाइटर बहेड़ा निवासी अमरीश कुमार गुप्ता ने बुधवार को अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। कहा गया है कि अन्य दिनों की तरह मंगलवार की रात दुकान बंद कर घर चला गया।

    बुधवार की सुबह स्थानीय लोगों ने फोन पर यह जानकारी दिया कि आपके दुकान की शटर टूटी है। जब दुकान पर पहुंचा तो देखकर भौंचक रह गया। तिजोरी के ताले टूटे हुए थे उसमें रखे करीब पांच लाख के सोने चांदी के बने जेवरात एवं सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर तोड़ कर चोर ले गया।

    वहीं दूसरी ओर सझुआर गांव में भी अज्ञात चोर ने मनोज लाल दास के घर से भी 35 हजार नकद, चांदी की दो सिकड़ी,सोने की कान की बाली एवं दो सिलाई मशीन की चोरी कर ल। पीड़ित मनोज ने बताया कि एक तरफ घर बनाने का काम चल रहा था। सामान सब बरामदे पर रखा था। चोर मौका पाते ही सब कुछ लेकर फरार हो गए।

    थानाध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने बताया कि श्री ज्वेलर्स के मालिक के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस छानबीन कर रही है। जबकि सझुआर में हुई चोरी की घटना में आवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।