    Darbhanga news: अदलपुर में कौन रच रहा था साजिश, दो बंदूक, एयरगन और कारतूस बरामद

    By Arun Kumar Rai Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 06:48 PM (IST)

    दरभंगा के अदलपुर में पुलिस ने छापेमारी कर दो बंदूकें, एक एयरगन और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग हथियार जमा कर किसी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

    संवाद सहयोगी, कुशेश्वरस्थान (दरभंगा)। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बिरौल एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी के नेतृत्व में कुशेश्वरस्थान थाना पुलिस ने पूर्वी प्रखंड के अदलपुर गांव में छापेमारी कर अवैध हथियार एवं कारतूस बरामद किया। पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है।

    रविवार को थाना परिसर में प्रेस कांफ्रेंस कर एसडीपीओ तिवारी ने बताया कि 28 जनवरी को उच्च विद्यालय अदलपुर के सहायक शिक्षक रामाश्रय यादव की हत्या के विरोध में थाना पर किए गए तोड़फोड़ मामले (कांड संख्या 40/25) के नामजद अभियुक्त कौशल पासवान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 22 नवंबर की रात उसके घर पर छापेमारी की।

    पूछताछ में दोनों के जवाब संतोषजनक नहीं 

    छापेमारी के दौरान मौके पर अभियुक्त नहीं मिला, लेकिन उसके दो भाई नीतीश पासवान और बमबम पासवान को संदिग्ध स्थिति में पाया गया। पूछताछ में दोनों के जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए। संदेह होने पर पुलिस ने विधिवत घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान दो देसी बंदूक, एयरगन जैसा एक हथियार, 15 कारतूस और दो मिस फायर कारतूस बरामद किए गए।

    कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके

    हथियार की कागजी प्रमाणिकता पूछे जाने पर दोनों कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। दोनों ने हथियार आत्मरक्षा के लिए रखने की बात स्वीकार की। अवैध हथियार रखने के आरोप में पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर थाना ले आई। प्रभारी थानाध्यक्ष मनोज कुमार शर्मा के लिखित बयान पर दोनों के विरुद्ध थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

    एसडीपीओ तिवारी ने बताया कि छापेमारी दल में प्रभारी थानाध्यक्ष मनोज कुमार शर्मा, प्रशिक्षु एएसआइ अंशु कुमारी, एसआइ अभय कुमार सिंह, अजीत टोप्पो, तिलकेश्वर थानाध्यक्ष केशरी नंदन कुमार राम एवं भारी संख्या में सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। उन्होंने कहा कि छापेमारी दल में सभी पुलिस अधिकारी एवं सुरक्षा बलों को पुरस्कृत करने के लिए अनुशंसा की गई है।