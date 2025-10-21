Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Darbhanga News : रफ्तार बनी कहर, ट्रक की ठोकर से सड़क पर तड़पते रहे बाइक सवार

    By Vinay Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 08:33 PM (IST)

    दरभंगा के मब्बी थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने दरभंगा-मुजफ्फरपुर फोरलेन को जाम कर दिया और परिवहन विभाग पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया और यातायात बहाल किया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ट्रक की चपेट में आने से गिरी बाइक। जागरण

    संवाद सहयोगी, दरभंगा। मब्बी थाना क्षेत्र के शाहपुर चौक पर मंगलवार की दोपहर तेज रफ्तार ट्रक की ठोकर से बाइक सवार सिमरी थाना क्षेत्र के भराठी निवासी मनीष सिंह गुड्डू (45) एवं बिजली राम (42) गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल बाइक चालक को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए डीएमसीएच पहुंचाया। जहां उनका इलाज चल रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुजफ्फरपुर फोरलेन पर लगा रहा जाम 

    घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने दरभंगा- मुजफ्फरपुर फोरलेन को दोनों तरफ से बांस बल्ला बीच फोरलेन पर गिराकर परिवहन विभाग के पदाधिकारियों पर ट्रक और माल गाड़ियों से अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए करीब एक घंटा तक दरभंगा मुजफ्फरपुर फोरलेन को जाम रखा। इससे फोरलेन से गुजरने वाले सभी वाहनों और राहगीरों का आना जाना प्रभावित रहा। दोनों ओर से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई।

    सूचना पर पहुंचे मब्बी थानाध्यक्ष रौशन कुमार आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास करते रहे। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। लोगों का कहना था कि परिवहन विभाग पदाधिकारियों की वजह से यह दुघर्टना हुई है। बाइक सवार घायल व्यक्ति शाहपुर गांव से निकल कर फोरलेन के दाएं से बगल के लिए गुजर रहे थे। इसी दौरान आलू लोड ट्रक से अवैध वसूली करने के लिए परिवहन अधिकारी तेज रफ्तार में पीछा कर रहे थे। उससे बचने के लिए ट्रक चालक तेज रफ्तार में अपनी गाड़ी को भगा रहे थे।

    घायल बाइक सवार सिमरी थाना क्षेत्र के भराठी निवासी घायल मनीष सिंह गुड्डू ने बताया कि हम अपने ग्रामीण बिजली राम के साथ भराठी से दरभंगा जा रहे थे। इसी क्रम में पीछे ट्रक को एमवीआई की गाड़ी पीछा कर रहे थे। वही पीछा करने के दौरान ट्रक भागने के क्रम में लगभग सौ मीटर तक घसीटते हुए ले गया, जिससे हम दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। लोगों का कहना था कि परिवहन विभाग की पदाधिकारियों की वजह से फोरलेन पर आए दिन दुर्घटना हो रही है। दिन रात फोरलेन पर गाड़ी में बैठकर ट्रक और माल गाड़ियों को पीछा कर उनसे अवैध वसूली करते हैं। उससे बचने के लिए वाहन चालक तेज रफ्तार में गाड़ी को भगाते रहते हैं।

    मब्बी थानाध्यक्ष रौशन कुमार ने बताया कि चालक ट्रक छोड़कर फरार है। उसकी खोज की जा रही है। ट्रक में आलू लोड है। बाइक और ट्रक दोनों को जब्त कर लिया गया है। लोगो को समझा बुझाकर कर जाम खुलवाकर कर यातायात बहाल किया गया है। घायल का इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। डीटीओ रवि कुमार आर्या ने बताया कि परिवहन विभाग की किसी गाड़ी की वजह से दुर्घटना नहीं हुई है।