Darbhanga News : रफ्तार बनी कहर, ट्रक की ठोकर से सड़क पर तड़पते रहे बाइक सवार

संवाद सहयोगी, दरभंगा। मब्बी थाना क्षेत्र के शाहपुर चौक पर मंगलवार की दोपहर तेज रफ्तार ट्रक की ठोकर से बाइक सवार सिमरी थाना क्षेत्र के भराठी निवासी मनीष सिंह गुड्डू (45) एवं बिजली राम (42) गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल बाइक चालक को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए डीएमसीएच पहुंचाया। जहां उनका इलाज चल रहा है।

मुजफ्फरपुर फोरलेन पर लगा रहा जाम घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने दरभंगा- मुजफ्फरपुर फोरलेन को दोनों तरफ से बांस बल्ला बीच फोरलेन पर गिराकर परिवहन विभाग के पदाधिकारियों पर ट्रक और माल गाड़ियों से अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए करीब एक घंटा तक दरभंगा मुजफ्फरपुर फोरलेन को जाम रखा। इससे फोरलेन से गुजरने वाले सभी वाहनों और राहगीरों का आना जाना प्रभावित रहा। दोनों ओर से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई।

सूचना पर पहुंचे मब्बी थानाध्यक्ष रौशन कुमार आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास करते रहे। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। लोगों का कहना था कि परिवहन विभाग पदाधिकारियों की वजह से यह दुघर्टना हुई है। बाइक सवार घायल व्यक्ति शाहपुर गांव से निकल कर फोरलेन के दाएं से बगल के लिए गुजर रहे थे। इसी दौरान आलू लोड ट्रक से अवैध वसूली करने के लिए परिवहन अधिकारी तेज रफ्तार में पीछा कर रहे थे। उससे बचने के लिए ट्रक चालक तेज रफ्तार में अपनी गाड़ी को भगा रहे थे।

घायल बाइक सवार सिमरी थाना क्षेत्र के भराठी निवासी घायल मनीष सिंह गुड्डू ने बताया कि हम अपने ग्रामीण बिजली राम के साथ भराठी से दरभंगा जा रहे थे। इसी क्रम में पीछे ट्रक को एमवीआई की गाड़ी पीछा कर रहे थे। वही पीछा करने के दौरान ट्रक भागने के क्रम में लगभग सौ मीटर तक घसीटते हुए ले गया, जिससे हम दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। लोगों का कहना था कि परिवहन विभाग की पदाधिकारियों की वजह से फोरलेन पर आए दिन दुर्घटना हो रही है। दिन रात फोरलेन पर गाड़ी में बैठकर ट्रक और माल गाड़ियों को पीछा कर उनसे अवैध वसूली करते हैं। उससे बचने के लिए वाहन चालक तेज रफ्तार में गाड़ी को भगाते रहते हैं।