Darbhanga Crime : मोरो में पुलिस गश्ती दल पर हमला बोल दो आरोपित छुड़ाए, 11 गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, हनुमाननगर (दरभंगा) । मोरो थाना क्षेत्र के गोबरसिठ्ठा चौक के पास दीपावली की शाम पुलिस गश्ती दल पर भीड़ ने हमला कर शराब के साथ गिरफ्तार दो आरोपितों को छुड़ा लिया। उपद्रवियों के हमले में एक अधिकारी समेत तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना की प्राथमिकी मोरो थाना में पदस्थापित पुअनि रामाशंकर सिंह यादव के आवेदन पत्र पर दर्ज की गई है। जिसमें 17 नामजद तथा 40- 50 अज्ञात लोगों को अभियुक्त बनाया गया है।

घायलों का कराया गया उपचार पुलिस ने मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। घायलों का पीएचसी हनुमाननगर में उपचार कराया गया है। प्राथमिकी में सूचक ने अंकित किया है कि सशस्त्र बल के जवान अरुण कुमार पांडेय एवं रामनाथ पांडेय के साथ द्वितीय गश्ती पर निकले थे। गश्ती के क्रम में शाम करीब 7:30 बजे गोबरसिठ्ठा चौक के पास पुलिस दल ने हीरो ग्लैमर मोटरसाइकिल (बीआर33 एजी-8491) पर सवार दो संदिग्ध युवकों को रोका।तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल की डिक्की से इम्पीरियल ब्लू ब्रांड की 375 एमएल की विदेशी शराब की बोतल बरामद हुई।

लाठी-डंडा और ईंट-पत्थर से हमला पूछताछ में पकड़े गए युवकों की पहचान मोरो थाना के गोबरसिठ्ठा निवासी मिथिलेश सहनी के पुत्र नाम रौशन सहनी (25) एवं गोपालपुर के मदन राय के पुत्र साजन कुमार (27) के रूप में हुई। शराब के साथ रंगेहाथ पकड़े गए दोनों आरोपितों को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया चल ही रही थी कि रौशन सहनी के स्वजन और स्थानीय लोग जुटकर हंगामा करने लगे। देखते ही देखते करीब 80 से 100 लोगों की भीड़ ने पुलिस वाहन को घेर लिया और लाठी-डंडा तथा ईंट-पत्थर से पुलिस बल पर हमला कर दिया। भीड़ ने पुलिस गाड़ी में आग लगाने का प्रयास भी किया।

हमलावरों ने पुलिस गिरफ्त से दोनों आरोपितों को छुड़ा लिया। जानकारी के अनुसार, हमले में पुअनि रामाशंकर सिंह यादव, सशस्त्र बल के जवान एवं डायल-112 के चालक संजीत कुमार राय को चोटें आईं। पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। किसी तरह पुलिस बल खुद को बचाते हुए थाने पहुंचा और वरीय अधिकारियों को घटना की सूचना दी।

घटना स्थल से पुलिस ने दो मोबाइल फोन,एक बाइक और विदेशी शराब की एक बोतल जब्त की है। इस घटना के बाद थानाध्यक्ष दिव्य ज्योति के नेतृत्व में स्थानीय चौकीदार लालबाबू पासवान की पहचान पर त्वरित कार्रवाई करते हुए गोपालपुर गांव के मदन राय के पुत्र साजन कुमार के अलावा सोनू कुमार, अजीत कुमार, राहुल कुमार, नमित कुमार, नुनु कुमार, पप्पू कुमार, राजू कुमार, मुकेश शाह, मिथलेश सहनी, गुड्डू कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। मंगलवार को सभी 11 अभियुक्तों को अग्रेतर कार्रवाई के लिए न्यायालय भेज दिया गया।