Darbhanga news: शादी में नहीं बुलाया तो दूल्हे के घर पड़ोसी की एंट्री, फिर हाईवोल्टेज ड्रामा

संवाद सहयोगी, कमतौल (दरभंगा)। दरभंगा जिले कमतौल थाना क्षेत्र के कमतौल वार्ड चार निवासी स्व. शीतल महतो के पुत्र महेश महतो ने अपने ही पांच पड़ोसियों के विरुद्ध घर में घुसकर मारपीट एवं लूटपाट करने की प्राथमिकी दर्ज कराई है।

घटना का कारण पुत्र की शादी में निमंत्रण नहीं देना बताया है। पुलिस ने इनमें तीन को गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दर्ज प्राथमिकी में महेश महतो ने इंदल महतो,सोनू महतो,लड्डू महतो,गुड्डू महतो एवं राजू महतो को आरोपित किया था।

कहा है कि 20 नवंबर को वादी के पुत्र कुमार रौशन की शादी थी ।जिसमें नामजदों को शादी में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं दिया था जिससे नाराज नामजदों ने 21 नवंबर की रात उसके घर पर हमला कर पुत्र सन्नी कुमार का सिर लोहे के राड से फाड़ डाला।