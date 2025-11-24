Darbhanga news: शादी में नहीं बुलाया तो दूल्हे के घर पड़ोसी की एंट्री, फिर हाईवोल्टेज ड्रामा
दरभंगा में एक शादी में पड़ोसी को न बुलाने पर विवाद हो गया। नाराज़ पड़ोसी दूल्हे के घर में घुसकर हंगामा करने लगा, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ और दोनों पक्षों में समझौता हो गया, जिसके बाद शादी बिना किसी रुकावट के संपन्न हुई।
संवाद सहयोगी, कमतौल (दरभंगा)। दरभंगा जिले कमतौल थाना क्षेत्र के कमतौल वार्ड चार निवासी स्व. शीतल महतो के पुत्र महेश महतो ने अपने ही पांच पड़ोसियों के विरुद्ध घर में घुसकर मारपीट एवं लूटपाट करने की प्राथमिकी दर्ज कराई है।
घटना का कारण पुत्र की शादी में निमंत्रण नहीं देना बताया है। पुलिस ने इनमें तीन को गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दर्ज प्राथमिकी में महेश महतो ने इंदल महतो,सोनू महतो,लड्डू महतो,गुड्डू महतो एवं राजू महतो को आरोपित किया था।
कहा है कि 20 नवंबर को वादी के पुत्र कुमार रौशन की शादी थी ।जिसमें नामजदों को शादी में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं दिया था जिससे नाराज नामजदों ने 21 नवंबर की रात उसके घर पर हमला कर पुत्र सन्नी कुमार का सिर लोहे के राड से फाड़ डाला।
उत्पात मचाते हुए कीमती सामान सहित सोने के आभूषण चार भर ,चांदी के आभूषण 20 भर एवं 50 हजार रुपये नकद लूट ले गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए कांड के अनुसंधानक अवर निरीक्षक विजय कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर पांच नामजदों में से इंदल महतो ,सोनू महतो एवं लड्डू महतो को गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शेष की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।
