दरभंगा के सिंहवाड़ा में सीएसपी संचालक से साढ़े तीन लाख की लूट

संवाद सहयोगी, सिंहवाड़ा (दरभंगा)। थाना क्षेत्र के कटासा-महिसारी पथ पर सोमवार की शाम करीब सात बजे बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर सीएसपी संचालक से साढ़े तीन लाख रुपये लूट लिए और फरार हो गए। इस दौरान बदमाशों ने दो राउंड फायरिंग भी की। घटना की सूचना पर सदर एसडीपीओ टू कमतौल एसके सुमन, थानाध्यक्ष बसंत कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।

संचालक भरहुल्ली पंचायत के कलवाड़ा निवासी भोला यादव ने बताया कि वह अपने गांव में सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की सीएसपी चलाते हैं। सोमवार को सिंहवाड़ा स्थित सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की शाखा से साढ़े तीन लाख रुपये निकासी कर अपने गांव कलवारा लौट रहे थे। इस बीच कटासा से आगे बढ़ते ही सुनसान स्थल तड़बन्ना के समीप एक बाइक पर सवार नकाबपोश तीन बदमाशों ने हथियार के बल पर ओवरटेक कर घेर लिया।

अपराधियों ने पिस्तौल से दो राउंड फायरिंग की। भय दिखाकर बैग में रखा सभी कैश और बाइक की चाबी लेकर कटासा मुख्य पथ की ओर फरार हो गए। थानाध्यक्ष बसंत कुमार ने बताया कि घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया गया है। सीएसपी संचालक द्वारा साढ़े तीन लाख रुपये लूट की बात कही जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है।