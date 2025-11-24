दरभंगा के सिंहवाड़ा में सीएसपी संचालक से साढ़े तीन लाख की लूट
दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में सोमवार शाम को एक सीएसपी संचालक से साढ़े तीन लाख रुपये की लूट हो गई। बाइक सवार बदमाशों ने हथियार दिखाकर इस वारदात को अंजाम दिया। सीएसपी संचालक भोला यादव ने बताया कि वह बैंक से पैसे निकालकर लौट रहे थे, तभी बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और फायरिंग कर पैसे लूट लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, सिंहवाड़ा (दरभंगा)। थाना क्षेत्र के कटासा-महिसारी पथ पर सोमवार की शाम करीब सात बजे बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर सीएसपी संचालक से साढ़े तीन लाख रुपये लूट लिए और फरार हो गए। इस दौरान बदमाशों ने दो राउंड फायरिंग भी की। घटना की सूचना पर सदर एसडीपीओ टू कमतौल एसके सुमन, थानाध्यक्ष बसंत कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
संचालक भरहुल्ली पंचायत के कलवाड़ा निवासी भोला यादव ने बताया कि वह अपने गांव में सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की सीएसपी चलाते हैं। सोमवार को सिंहवाड़ा स्थित सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की शाखा से साढ़े तीन लाख रुपये निकासी कर अपने गांव कलवारा लौट रहे थे। इस बीच कटासा से आगे बढ़ते ही सुनसान स्थल तड़बन्ना के समीप एक बाइक पर सवार नकाबपोश तीन बदमाशों ने हथियार के बल पर ओवरटेक कर घेर लिया।
अपराधियों ने पिस्तौल से दो राउंड फायरिंग की। भय दिखाकर बैग में रखा सभी कैश और बाइक की चाबी लेकर कटासा मुख्य पथ की ओर फरार हो गए। थानाध्यक्ष बसंत कुमार ने बताया कि घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया गया है। सीएसपी संचालक द्वारा साढ़े तीन लाख रुपये लूट की बात कही जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है।
बाजार से स्कार्पियो की चोरी
बहेड़ी । स्थानीय थाना क्षेत्र के नगर पंचायत मुख्य बाजार के बहेड़ी -बहेड़ा एसएच 88 मुख्य सड़क से रविवार की देर रात होंडा मोंटरसाइकिल एजेंसी की सामने लगी एक स्कार्पियो की चोरी कर ली गई। बहेड़ी बाजार के तिलक साहू के पुत्र आकाश साहू ने थाने में दिए आवेदन में कहा कि हर रोज की तरह रात 9: 30बजे अपने होंडा मोटरसाइकिल एजेंसी के आगे स्कार्पियो लगा कर घर सोने के लिए आ गया। जब सुबह उठने पर घूमने के लिए एजेंसी की ओर गया तो स्कार्पियो नहीं था। एजेंसी के सीसी कैमरे में स्कार्पियो चोरी की फुटेज कैद है। थानाध्यक्ष सूरज कुमार गुप्ता ने बताया कि आवेदन के आधार पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया है।
