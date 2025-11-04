Bihar Chunav : लहरों के बीच लोकतंत्र की लहर, नाव से चलकर भी वोट देंगे मतदाता

संवाद सहयोगी, कुशेश्वस्थान । दरभंगा जिले के 78 कुशेश्वरस्थान विधानसभा क्षेत्र में छह नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोर-शोर से चल रही है। मोंथा चक्रवाती तूफान की वजह से नदियों के जलस्तर में वृद्धि लेकिन पिछले दिनों आए मोंथा चक्रवाती तूफान की भारी बारिश से नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से कई मतदान केंद्र तक पहुंचना मतदाताओं के लिए बड़ी चुनौती बन गई है।

जानकारी के अनुसार, कुशेश्वरस्थान प्रखंड के कई गांवों के मतदाताओं को वोट देने के लिए अब नाव या चचरी पुल का सहारा लेना पड़ेगा। गोरा उत्तरी गांव के करीब 750 मतदाता तथा खोन बलहा गांव के 1000 मतदाता को मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए नदी पार करनी होगी।

इसी तरह प्राथमिक विद्यालय गोलमा बूथ पर गोलमा डीह गांव के 350, प्राथमिक विद्यालय भरैन मुसहरी बूथ पर भरैन मुसहरी के पूबारी टोला के 650, उच्च विद्यालय सुघराईन के दो बूथों पर सुघराईन गांव के क्रमशः 1160 व 611, मध्य विद्यालय सिमरटोका बूथ पर गैइजोरी गांव के 400, मध्य विद्यालय इटहर बूथ पर बलथरवा गांव के 200 तथा जिमराहा गांव के 400, मध्य विद्यालय बरनिया बूथ पर चौकीया गांव के 400 और प्राथमिक विद्यालय फकदोलिया बूथ पर भरडीहा गांव के 500 मतदाता नाव या चचरी पुल से होकर मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे।

ग्रामीण बोले-आवागमन बड़ी चुनौती ग्रामीणों का कहना है कि गैइजोरी, चौकीया, बलथरवा, जिमराहा, गोलमा, भरडीहा और खोन बलहा गांव के बीच नदियों व उपधाराओं का पानी बह रहा है, जिससे आवागमन मुश्किल हो गया है। वहीं सुघराईन गांव में मतदान केंद्र तक जाने वाली सड़क पर पानी भरा है। गोरा उत्तरी टोला के मतदाताओं के लिए सड़क संपर्क नहीं है। इस संबंध में पूछे जाने पर कुशेश्वरस्थान व पूर्वी प्रखंड के बीडीओ क्रमशः ललन कुमार चौधरी व प्रभा शंकर मिश्र ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए नाव की व्यवस्था की जा रही है।