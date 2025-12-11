दरभंगा में चोरों की हिम्मत देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री के घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी

जागरण संवाददाता, दरभंगा । Darbhanga crime news : पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा नेता डा. संजय पासवान और उनके भाई पूर्व मेयर अजय पासवान के बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों की संपत्ति चोरी कर ली। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के आरएस टैंक नवटोलिया मोहल्ला स्थित आवास से नकदी और सोना-चांदी के आभूषण सहित दस लाख रुपये की संपत्ति चोरी होने की बात कही गई है। इसे लेकर पूर्व मेयर ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष प्रसुन्जय कुमार से घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी जगुनाथ रड्डी जलरड्डी ने इस मामले पर संज्ञान लिया। उन्होंने सिटी एसपी अशोक कुमार चौधरी और प्रभारी सदर एसडीपीओ सह ट्रैफिक डीएसपी प्रकाश कुमार को भेज कर पूरे मामले की जांच करने का आदेश दिया।

डाग स्क्वायड, एफएसएल सहित टेक्निकल सेल की पूरी टीम साक्ष्य जुटाने में जुट गई है। हालांकि, देर शाम तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। बता दें कि चार दिसंबर को परिवार के सभी लोग भांजे कि शादी में शामिल होने के लिए पटना गए थे। इस दौरान घर की देखभाल करने वाले कर्मी जब गुरुवार की सुबह पहुंचा तो ग्रिल ताला टूटा हुआ देख अवाक रह गया।

पांच कमरों के ताले टूटे हुए मिले। सारे सामान बिखरे पड़े थे। जानकारी मिलते ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और उनके भाई पूर्व महापौर पूरे परिवार सहित दरभंगा लौट आए। इसके बाद मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई। बता दें पूर्व केंद्रीय मंत्री वर्तमान विधान परिषद के सदस्य हैं और उनके पुत्र गुरु प्रकाश भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं।

