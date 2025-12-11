Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरभंगा में चोरों की हिम्मत देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री के घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी

    By Rahul Kumar Gupta Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 08:00 PM (IST)

    Bihar Crime News : दरभंगा में पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान और उनके भाई अजय पासवान के घर में चोरी हुई। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के आरएस टैंक नवटोलिय ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    चोरी के बाद बिखरा सामान। जागरण

    जागरण संवाददाता, दरभंगा । Darbhanga crime news : पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा नेता डा. संजय पासवान और उनके भाई पूर्व मेयर अजय पासवान के बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों की संपत्ति चोरी कर ली।

    बहादुरपुर थाना क्षेत्र के आरएस टैंक नवटोलिया मोहल्ला स्थित आवास से नकदी और सोना-चांदी के आभूषण सहित दस लाख रुपये की संपत्ति चोरी होने की बात कही गई है। इसे लेकर पूर्व मेयर ने प्राथमिकी दर्ज कराई है।

    थानाध्यक्ष प्रसुन्जय कुमार से घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी जगुनाथ रड्डी जलरड्डी ने इस मामले पर संज्ञान लिया। उन्होंने सिटी एसपी अशोक कुमार चौधरी और प्रभारी सदर एसडीपीओ सह ट्रैफिक डीएसपी प्रकाश कुमार को भेज कर पूरे मामले की जांच करने का आदेश दिया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डाग स्क्वायड, एफएसएल सहित टेक्निकल सेल की पूरी टीम साक्ष्य जुटाने में जुट गई है। हालांकि, देर शाम तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। बता दें कि चार दिसंबर को परिवार के सभी लोग भांजे कि शादी  में शामिल होने के लिए पटना गए थे। इस दौरान घर की देखभाल करने वाले कर्मी जब गुरुवार की सुबह पहुंचा तो ग्रिल ताला टूटा हुआ देख अवाक रह गया।

    पांच कमरों के ताले टूटे हुए मिले। सारे सामान बिखरे पड़े थे। जानकारी मिलते ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और उनके भाई  पूर्व महापौर पूरे परिवार सहित दरभंगा लौट आए। इसके बाद मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई। बता दें पूर्व केंद्रीय मंत्री वर्तमान विधान परिषद के सदस्य हैं और उनके पुत्र गुरु प्रकाश भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं।

    दो फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

    कुशेश्वस्थान । थाना क्षेत्र के अलग-अलग गांवों में बुधवार की रात पुलिस ने छापेमारी कर दो फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी बहेड़ा निवासी कबीर यादव तथा बलांठ निवासी कमलेश्वरी मुखिया है।

    थाना अध्यक्ष अंकित चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार कबीर यादव और कमलेश्वरी मुखिया के विरुद्ध बिरौल के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं एसडीजेएम के न्यायालय से इश्तहार वारंट जारी किया गया था। उन्होंने बताया कि दोनों गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय के आदेश पर गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।