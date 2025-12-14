मिथिला विश्वविद्यालय में स्पाट राउंड नहीं अब मेधा के आधार पर होगा नामांकन

जागरण संवाददाता, दरभंगा । ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को सम्पन्न हुई स्नातकोत्तर शैक्षणिक सत्र 2025- 27 की आनलाइन प्रक्रिया को रद कर दिया है। छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रो. अशोक कुमार मेहता ने शनिवार को इस आशय की अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि विभिन्न विषयों में विभागों और कालेजों में रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए आरक्षण और नियमावली लिए समुचित प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, अब मेधा के आधार पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

बता दें कि दैनिक जागरण ने विगत 11 और 12 दिसंबर को सम्पन्न हुई आनलाइन नामांकन प्रक्रिया के पहले ही दिन शुक्रवार के अंक में योग्य छात्र छात्राओं की मेघा को दबाकर हुई सौदेबाजी प्रक्रिया को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके अलावा गगन कुमार झा के नेतृत्व में छात्र कल्याण अध्यक्ष के घंटों हुए घेराव और उनकी भावनाओं को जगह देकर डाटा सेंटर में हुए खेल केहर पहलू को सार्वजनिक कर कुलपति का ध्यान खींचा था।

छात्रों का कहना था कि गुरुवार की सुबह तक विभिन्न विभागों और कालेजों में अलग अलग विषयों में रिक्तियां विश्वविद्यालय के नामांकन पोर्टल पर दर्शाई जा रही थी। साढे ग्यारह बजे नामांकन पोर्टल खुलने का समय निर्धारित था। लेकिन पोर्टल खुलते ही एक मिनट से भी कम समय , मात्र चंद सेकेंड में रिक्तियां ऐसे विलुप्त हो गयी जैसे गधे के सिर से सींग विलुप्त रहता है।

जबकि डाटा सेंटर में अड्डा चलाने वाले कुछ बिचौलिए अपने अपने चहेते को कालेज, विभाग अलाट कराने में सफल हो गए ।जब तक डाटा सेंटर की मिलीभगत नहीं होगी, नामांकन पोर्टल के माध्यम से होने वाली चयन प्रक्रिया में कोई तीसरा व्यक्ति कैसे दखल दे सकता है।