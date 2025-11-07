दरभंगा के दस सीटों पर किसके सिर बंधेगा जीत का सेहरा, कौन होगा खामोश

डिजिटल डेस्क, दरभंगा । (Bihar Vidhan sabha Chunav) दरभंगा जिले की 10 विधानसभा सीटों पर मतदान के बाद अब समीकरणों को दौर शुरू हो गया है। जनता ने किस पर भरोसा जताया और किसको नकार दिया। मतदान के बाद पूरे जिले में जो चुप्पी दिखी, यह बताती है कि इस बार मुकाबला बेहद कड़ा और असमान्य है।

चुनाव प्रचार में दिखी जोरदार बयानबाजी नारेबाज़ी कम, चेहरे की मुस्कान और आंखों की चमक में असल राजनीति छिपी हुई है। इस बार चुनाव प्रचार में जितनी जोरदार बयानबाज़ी हुई, उससे ज्यादा खामोश वोटिंग ने फैसला लिखा है। महिलाओं की भारी भागीदारी और युवाओं का रूख, इस चुनाव की असली चाभी माना जा रहा है।

14 नवंबर को होना है मतगणना जातीय समीकरण मौजूद हैं, पर कई सीटों पर साइलेंट वोटर ने पुरानी गणित को चुनौती दी है। उम्मीदवारों के कैंप में न तनाव कम है और न उत्साह ज्यादा। हर कोई कह रहा है माहौल तो हमारे पक्ष में है, मगर असल माहौल ईवीएम में बंद है। अब 14 नवंबर को मतगणना होना है। इससे यह साबित होगा कि किसके सिर बंधा विजय का तिलक।