    Darbhanga : जिस बेटे को पाला-पोसा, उसी ने पैसे के विवाद में पिता को मार डाला

    By Vinay Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 10:22 PM (IST)

    Bihar latest News : बिहार के दरभंगा जिले में एक बेटे ने पैसे के विवाद में अपने पिता की हत्या कर दी। आरोपी बेटे ने अपने पिता को इसलिए मार डाला क्योंकि ...और पढ़ें

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    जागरण संवाददाता, दरभंगा । बिहार में दरभंगा जिले के सोनकी थाना क्षेत्र अंतर्गत चिकनी गांव निवासी बिहारी मंडल की हत्या का पुलिस ने सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया है। जांच में सामने आया है कि इस जघन्य अपराध को किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, मृतक के अपने ही पुत्र और पुत्रवधू ने मिलकर अंजाम दिया था।

    प्राथमिकी और जांच की शुरुआत

    इस मामले में मृतक के पुत्र अरविंद मंडल के आवेदन पर सोनकी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जिला तकनीकी शाखा, एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर अनुसंधान प्रारंभ किया।

    जांच में बड़ा खुलासा

    जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि बिहारी मंडल के पुत्र गोविंद मंडल और उसकी पत्नी मुनचुन देवी इस हत्या में शामिल थे। पुलिस ने जब दोनों आरोपितों से सख्ती से पूछताछ की, तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।

    हत्या का कारण

    आरोपितों ने बताया कि घरेलू जमीनी विवाद के कारण उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। उनका कहना था कि उनके पिता जमीन बेच देते थे, लेकिन उनके हिस्से का पैसा उन्हें नहीं दिया जाता था। इसी बात को लेकर पारिवारिक तनाव बढ़ता गया और अंततः हत्या की घटना हुई।

    बरामदगी और सबूत

    एसडीपीओ सदर-1 राजीव कुमार ने बताया कि हत्या में प्रयुक्त खून से सना लोहे का दो टुकड़ा, खून लगी ईंट को जब्त किया गया है। इसके अलावा घटना में इस्तेमाल की गई बाइक और खून के धब्बे लगे कपड़े भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं।

    छापेमारी टीम की भूमिका

    इस पूरे मामले के उद्भेदन में दरोगा प्रताप सिंह, रतन कुमार, सोनकी थाना की पुलिस, सशस्त्र बल और जिला तकनीकी शाखा के पुलिसकर्मियों की अहम भूमिका रही। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।