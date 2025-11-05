Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरभंगा एयरपोर्ट पर नया रनवे... सड़क की ये दरारें कुछ और इशारा करती हैं

    By Mrityunjay Bhardwaj Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 03:51 PM (IST)

    दरभंगा एयरपोर्ट के नए रनवे के लिए बनी सड़क एक ही बारिश में दरकने लगी है। 24 एकड़ में बने इस रनवे के चारों ओर बनी सड़क पर अभी वाहनों का आवागमन भी शुरू नहीं हुआ है। सोलिंग में गड़बड़ी और मिट्टी के कटाव से दीवार पर खतरा मंडरा रहा है। मिट्टी का अवैध खनन भी जारी है। निदेशक ने मामले की जांच की बात कही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दरभंगा में दरकने लगी नए रनवे के लिए बनाई गई सड़क। जागरण


    संवाद सहयोगी, दरभंगा। दरभंगा एयरपोर्ट के नए रनवे के लिए रानीपुर पंचायत के बासुदेवपुर में बनाई गई सड़क एक ही वर्षा के बाद दरकने लगी है। इस सड़क का निर्माण हाल के दिनों में 24 एकड़ भूमि पर तैयार हो रहे नए रनवे के चारों ओर से किया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अभी इस सड़क पर किसी वाहन ने दौड़ना शुरू भी नहीं हुआ, उससे पहले टूट कर धारासायी होने लगी है। उस कैंपस में निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों और उसके अंदर सामग्री पहुंचने वाले इक्का दुक्का वाहनों का आना जाना होता है।

    इसके बावजूद सड़क ने जवाब देना शुरू कर दिया है। यहां से अभी नाइट लैंडिंग की शुरुआत बाकी है। बताते हैं कि सड़क के किनारे लगाए गए सोलिंग में भी गड़बड़ी सामने आई है। कम गुणवत्ता वाली पत्थर से सोलिंग की गई है।

    वह भी टूट कर सड़क से नीचे जाकर गिरने लगी है। बताया जाता है कि निर्माण कार्य के दौरान एजेंसी द्वारा मिट्टी की उपलब्धता में कमी और सड़क पर रोलर कम दौड़ाए जाने की वजह उसकी मजबूती कम हो गई है।

    निर्माण कार्य में धीमी गति से रात्रि उड़ान शुरू करने में मुश्किल

    रात्रि उड़ान शुरू करने के मद्देनजर 24 एकड़ भूमि पर कैट टू लाइट लगाने में धीमी गति से तय समय पर नाइट लैंडिंग का संचालन करना मुश्किल प्रतीत हो रहा है। रनवे के चारों ओर बाउंड्री वाल तैयार कर उसके किनारे में पिलर खड़ा कर वायर बिछाना शुरू हो गया है।

    अब तक आठ से दस पिलर ढाल कर उसके अंदर पाइप डालकर तार को निकाला गया है। रनवे और उसके पास में कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। 24 एकड़ भूमि पर बाउंड्री वाल के अंदर निर्माणाधीन नए रनवे के चारों ओर जंगली पौधे उग आए हैं और जलजमाव हो गया है। इससे लंबित कार्य बंद है।

    मिट्टी की खनन से दीवार पर मंडरा रहा खतरा 

    रनवे के चारों तरफ बाउंड्री के बगल की जमीन से मिट्टी काट लिए जाने से दीवार पर खतरा मंडराने लगा है। गड्ढे में बरसात का पानी भर जाने से दीवार के बगल से मिट्टी कटाव कर ढहने लगी है। बताया जा रहा है कि गोपालपुर, श्रीरामपुर, बेलादुलाह, बसैला सहित उसके आस पास में दरभंगा एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने की दिशा में रनवे विस्तार के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाना है।

    लेकिन उससे पहले खनन माफिया भूस्वामी से मिट्टी खरीद कर उसकी बिक्री करने में जुटे हैं। जबकि भूमि अधिग्रहण की राशि राज्य सरकार की ओर से आवंटित भी कर दी गई है। बावजूद अधिग्रहण होनेवाले भूमि से मिट्टी की कटाई ढुलाई जारी है।

    सड़क टूटने जाने की जानकारी नहीं थी। इसका निर्माण कार्य पूरा करने के लिए आरडीएक्स कंपनी को जिम्मा दिया गया है। संज्ञान में आने के बाद निर्माण कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर से जवाब तलब किया गया है। साथ ही स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

    --नावेद नजीम, निदेशक, दरभंगा एयरपोर्ट।
    ---