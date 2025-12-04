दरभंगा में शोभन से एकमी घाट पथ को फोर-लेन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया शुरू

जागरण संवाददाता, दरभंगा । जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को शोभन-एकमीघाट पथ से दरभंगा एम्स को संपर्कता प्रदान करने के लिए शोभन के समीप परिवर्तित किये जा रहे मार्ग रेखन से संबंधित बैठक आयोजित की गई। बताया गया कि पथ प्रमंडल दरभंगा अन्तर्गत एम्स तक चार लेन पहुंच पथ जिसकी लम्बाई एक किमी के निर्माण कार्य सहित शोभन-एकमीघाट पथ कुल लंबाई 10.0 किमी के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य किया जाना है। पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि शोभन-एकमी घाट पथ से दरभंगा एम्स को संपर्कता प्रदान करने के लिए शोभन से एकमी घाट पथ को टू-लेन से फोर-लेन में परिवर्तित करने के लिए विहित प्रक्रियाओं के अन्तर्गत निविदा की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

संवेदक का चयन हो चुका है। जिला पदाधिकारी ने भू-अर्जन पदाधिकारी को भू-अर्जन कार्य में तेजी लाने के लिए कई आवश्यक निर्देश दिया गया। वर्णित सड़क के शोभन चौक के पास लगभग 400 मीटर आरेखण को परिवर्तित किए जाने के संदर्भ में बताया गया है कि प्रस्तावित सड़क फोर- लेन है।

शोभन के पास एनएच 27 से मिलती है, जो पूर्व से फोर- लेन सड़क है। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि प्रस्तावित फोर-लेने के अलावे शोभन से मकिया तक खिरोई नदी के पश्चिमी पर भी सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है। दोनों सड़क का जंक्शन प्वाइंट शोभन चौक ही पड़ता है।

यह पथ एकमीघाट चौक से प्रारंभ होकर एम्स होते हुए एनएच-27 शोभन तक जाती है। इस पथ के निर्माण हो जाने से समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर,मधुबनी, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया आदि जिले के आमजनों को एम्स तक पहुंचने के लिए सुगम संपर्कता स्थापित होगा। इसके निर्माण हो जाने से दरभंगा शहर के जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी।