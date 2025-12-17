दरभंगा शहर में बाइक पर 'वन वे' साइन बोर्ड का पता नहीं

जागरण संवाददाता, दरभंगा । लहेरियासराय क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए दो पहिया वाहनों पर वन वे नियम लागू कर दिया गया है। नियम के अनुपालन कराने को लेकर काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जो बाइक सवार को दूर से देखते ही लाठी दिखाना नहीं भूल रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डर से वापस हो गए तो ठीक, नहीं तो आगे फजीहत का सामना करना तय है। शान से बताया जाता है कि जानकारी नहीं है, वन वे लागू कर दिया गया है। बाइक को अब दोनों तरफ से आने-जाने नहीं दिया जाएगा।

घूम कर जाइये। बाइक सवार की कोई दलील भी काम नहीं आता है। अब दोष बाइक सवार का है या सिस्टम का। भनभनाते हुए बाइक सवार बाइक को घुमाने को मजबूर हो जाते हैं। दरअसल, शहर में बाइक पर वन वे तो लागू कर दिया गया, लेकिन, इसे लेकर कहीं भी ना तो साइन बोर्ड लगाया गया और ना ही संकतेक। ऐसे में अनजान बाइक चालक को वन की जानकारी मिलेगी तो कैसे। दो दिनों से बाइक सवार नए नियम से परेशान हैं। लेकिन, प्रचार-प्रसार के लिए बैनर, पोस्टर, संकेतक नहीं लगाया गया है। माइकिंग भी नहीं किया जा रहा है। लिंक रोड पर पुलिस कर्मी के नहीं रहने से अनजान बाइक सवार तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। जिसे मंजिल पर पहुंचने पर वापस कर दिया जाता है। इससे दोनों रोड में वन वे का असर कम दिख रहा है।