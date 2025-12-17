दरभंगा शहर में बाइक पर 'वन वे' साइन बोर्ड का पता नहीं
दरभंगा के लहेरियासराय क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए दो पहिया वाहनों पर वन वे नियम लागू किया गया है। पुलिस बल तैनात है, लेकिन लोगों को ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, दरभंगा । लहेरियासराय क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए दो पहिया वाहनों पर वन वे नियम लागू कर दिया गया है। नियम के अनुपालन कराने को लेकर काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जो बाइक सवार को दूर से देखते ही लाठी दिखाना नहीं भूल रहे हैं।
डर से वापस हो गए तो ठीक, नहीं तो आगे फजीहत का सामना करना तय है। शान से बताया जाता है कि जानकारी नहीं है, वन वे लागू कर दिया गया है। बाइक को अब दोनों तरफ से आने-जाने नहीं दिया जाएगा।
घूम कर जाइये। बाइक सवार की कोई दलील भी काम नहीं आता है। अब दोष बाइक सवार का है या सिस्टम का। भनभनाते हुए बाइक सवार बाइक को घुमाने को मजबूर हो जाते हैं।
दरअसल, शहर में बाइक पर वन वे तो लागू कर दिया गया, लेकिन, इसे लेकर कहीं भी ना तो साइन बोर्ड लगाया गया और ना ही संकतेक। ऐसे में अनजान बाइक चालक को वन की जानकारी मिलेगी तो कैसे।
दो दिनों से बाइक सवार नए नियम से परेशान हैं। लेकिन, प्रचार-प्रसार के लिए बैनर, पोस्टर, संकेतक नहीं लगाया गया है। माइकिंग भी नहीं किया जा रहा है।
लिंक रोड पर पुलिस कर्मी के नहीं रहने से अनजान बाइक सवार तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। जिसे मंजिल पर पहुंचने पर वापस कर दिया जाता है। इससे दोनों रोड में वन वे का असर कम दिख रहा है।
यातायात थाने कि ओर से लहेरियासराय टावर सहित नाका छह पर पांच - पांच पुलिस कर्मी को लगाया गया है। उधर, बाइक से जाने वाले स्कूली बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
यातायात थानाध्यक्ष चंद्रोदय प्रकाश ने बताया कि लोगो को जागरूक किया जा रहा है। सभी जगहों पर जल्द साइन बोर्ड और संकतेक लगा दिया जाएगा।
