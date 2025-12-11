Language
    Unique Love Story : फिल्मी अंदाज में शुरू हुआ प्यार, हकीकत में टूट गया, पति और उसके दोस्त दोनों ने दिया धोखा

    By Sadare Alam Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 04:10 PM (IST)

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

    संवाद सहयोगी, सिंहवाड़ा दरभंगा । बिहार के दरभंगा जिले में सिंहवाड़ा की यह कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं, लेकिन इसमें न रोमांस की चमक है, न हैप्पी एंडिंग की उम्मीद। यह एक ऐसी विवाहिता की दर्दनाक दास्तान है, जिसे पहले पति ने ठुकराया, फिर प्रेमी ने धोखा दिया और अंत में अपना मायका भी उसके साथ खड़ा नहीं मिला।

    पति का दोस्त बना मुसीबत 

    2022 में महिला की शादी सिंहवाड़ा के रितेश ठाकुर से हुई। सबकुछ सामान्य था, तभी दिल्ली में पति का मित्र अजीत शर्मा उससे मिला। बहलाने-फुसलाने का खेल शुरू हुआ और कुछ निजी तस्वीरें उसके कब्जे में आ गईं। फिर शुरू हुई ब्लैकमेलिंग पति को छोड़ दो… विरोध किया, तो वो अश्लील तस्वीरें पति को दिखा देता है। नतीजा-पति ने ही उसे छोड़ दिया।

    ब्लैकमेलर ने ही कर ली शादी 

    पति से अलग हुई तो अजीत ने भरोसे का दिखावा किया। और फिर 23 जनवरी 2025 को हरियाणा के कालकाजी मंदिर में उससे शादी कर ली। वह सात माह के गर्भ तक उसके साथ रही, इस उम्मीद में कि अब जिंदगी पटरी पर लौटेगी।

    सबसे बड़ा धोखा

    15 सितंबर... उसी हरियाणा में उसे गर्भवती हालत में छोड़कर अजीत फरार हो गया। महिला किसी तरह अपने गांव पहुंची तो वहां भी दरवाजे बंद
    न मायका अपनाने को तैयार, न ससुराल।

    थाने की चौखट पर न्याय की उम्मीद 


    थककर वह सिंहवाड़ा थाना पहुंची। उसने अजीत शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। धोखा, ब्लैकमेलिंग और मानसिक-शारीरिक शोषण का केस। थानाध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया मामले की जांच जारी है, आगे की कार्रवाई की जा रही है।