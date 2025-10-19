Darbhanga News : एलईडी की चमक में खोती मिट्टी के दीये की रोशनी

संवाद सहयोगी, सिंहवाड़ा (दरभंगा)। दीपावली नजदीक है, बाजार जगमगा रहे हैं, लेकिन इस आधुनिक रोशनी में मिट्टी के दीयों की चमक फीकी पड़ती जा रही है। बिजली की झालरों, मोमबत्तियों और सजावटी लाइटों के बीच परंपरागत दीयों की मांग अब नगण्य रह गई है।

सिंहवाड़ा प्रखंड के माधोपुर कुम्हार टोली निवासी उप मुखिया संतोष पंडित, राय जी पंडित, दशरथ पंडित, उमेश पंडित, विकास पंडित का कहना है कि पहले जहां दीपावली से एक माह पूर्व से ही दीए और मिट्टी के बर्तन बनाने का काम शुरू हो जाता था, वहीं अब मुश्किल से कुछ ही लोग खरीदारी करने आते हैं। 15 वर्ष पूर्व हम कुम्हार जाति एक महीने तक दिन-रात दीये बनाते थे।

मेहनत के बावजूद नहीं मिल रहा इस परंपरागत कला को सम्मान व मूल्य दीपावली के पहले घर-घर जाकर दीपक और बर्तन पहुंचाते थे। अब डिजिटल युग में वह रौनक नहीं रही। थोड़ी बहुत मिट्टी के बर्तन ही बनाता हूं, जो लोग जरूरत पर खुद आकर ले जाते हैं। मेहनत के बावजूद इस परंपरागत कला को सम्मान और मूल्य नहीं मिल रहा, जिसके वह हकदार हैं।

मिट्टी के दीपक का महत्व

आचार्य पंडित सुनील मिश्र बताते हैं कि मिट्टी मंगल ग्रह और भूमि का प्रतीक है। दीपक में जलने वाला तेल शनि का प्रतीक माना जाता है। दीपावली की रात मिट्टी के दीये में तेल डालकर जलाने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और घर में सुख, शांति व समृद्धि आती है।