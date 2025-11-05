Darbhanga News : आठ महिला व 115 पुरुष प्रत्याशियों का ईवीएम में कैद होगा भाग्य, देखें लिस्ट
दरभंगा में आगामी चुनावों के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस बार आठ महिला और 115 पुरुष उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद होगा। प्रशासन ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं, ताकि मतदाता बिना किसी परेशानी के मतदान कर सकें।
जागरण संवाददाता, दरभंगा। बिहार के दरभंगा जिले में पहले चरण में जिले के 10 विधानसभा क्षेत्र में मतदान सुबह सात बजे शुरू हो जाएगा। इसे लेकर प्रशासन की ओर से सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस 10 विधानसभा क्षेत्र में 123 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। इनमें आठ महिला एवं 115 पुरुष हैं। मैदान में डटे तीन पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक सहित कई दिग्गज का फैसला गुरुवार को मतदाता करेंगे। गुरुवार शाम तक सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। चुनावी मैदान में सबसे अधिक प्रत्याशी बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में 17 प्रत्याशी मैदान में हैं। जबकि कुशेश्वरस्थान में 10, गौड़ाबौराम में 12, बेनीपुर में 14, अलीनगर में 12, दरभंगा ग्रामीण 13, दरभंगा में 13, हायाघाट में 13, केवटी नौ और जाले में 10 उम्मीदवार हैं।
अभ्यर्थी एवं दल
78 कुशेश्वरस्थान
- अतिरेक कुमार - जदयू
- योगी चौपाल- आम आदमी पार्टी
- दुखी राम रसिया- आम जनता प्रगति पार्टी
- शत्रुधन पासवान- जन सुराज पार्टी
- सत्य नारायण पासवान- मजदूर एकता पार्टी
- गंगा पासवान- निर्दलीय
- गणेश भारती- निर्दलीय
- जीवछ कुमार हजारी- निर्दलीय
- अंजु देवी- निर्दलीय
- सचिदानंद पासवान- निर्दलीय
79 गौड़ाबौराम
- अफजल अली खां- राष्ट्रीय जनता दल
- सुजीत कुमार- भारतीय जनता पार्टी
- अख्तर शहंशाह- आल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन
- डा. मो. इफ्तेखार आलम- जन सुराज पार्टी
- संतोष सहनी- विकासशील इंसान पार्टी
- सरोज चौधरी- मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा
- सोनी देवी- राष्ट्रीय जनवादी पार्टी, सोशलिस्ट
- कृष्ण कुमार- निर्दलीय
- नंदकिशोर शर्मा- निर्दलीय
- पंकज कुमार साहु- निर्दलीय
- बच्चे लाल झा- निर्दलीय
- श्याम सुंदर चौधरी- निर्दलीय
80 बेनीपुर
- प्रमोद पासवान- बहुजन समाज पार्टी
- मिथिलेश कुमार चौधरी- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
- विनय कुमार चौधरी- जनता दल यू
- अमरेश कुमार अमर- जन सुराज पार्टी
- प्रमिला झा- भारतीय महासंघ पार्टी
- प्रमोद कुमार साहु- राष्ट्रीय समाजवादी लोक अधिकार पार्टी
- विद्यानंद राम- वाजिब अधिकार पार्टी
- शंकर डोम उर्फ शंकर मल्लिक- आम जनता प्रगति पार्टी
- सियालखन यादव- ओपन पुपिल्स पार्टी
- अमरजी मिश्र- निर्दलीय
- अवधेश कुमार झा- निर्दलीय
- इम्तेयाज अहमद- निर्दलीय
- चुनचुन झा- निर्दलीय
- महेन्द्र नारायण महतो- निर्दलीय
81 अलीनगर
- मैथिली ठाकुर- भारतीय जनता पार्टी
- रजिपाल झा- आम आदमी पार्टी
- विनोद मिश्र- राष्ट्रीय जनता दल
- नवीजान अंसारी- आम जनता प्रगति पार्टी
- नुरूद्दीन जंगी- सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आफ इंडिया
- विप्लव कुमार चौधरी- जन सुराज पार्टी
- संजय कुमार झा- मिथिलावादी पार्टी
- सिताम्बर शर्मा- जागरूक जनता पार्टी
- गणेश चौधरी- निर्दलीय
- चन्दु चौधरी- निर्दलीय
- सैफुद्दीन अहमद- निर्दलीय
- हरिलाल शर्मा- निर्दलीय
82 दरभंगा ग्रामीण
- जगत नारायण नायक- बहुजन समाज पार्टी
- राजेश कुमार मंडल- जदयू
- ललित कुमार यादव- राष्ट्रीय जनता दल
- मो. जलालुद्दीन साहिल- एआईएमआईएम
- प्रदीप कुमार मिश्र- आम जनता प्रगति पार्टी
- मोहम्मद कलाम- भारत जन जागरण
- रोशन- विकास इंसाफ पार्टी
- शोएब अहमद खां- जन सुराज पार्टी
- अब्दुल कुदुस- निर्दलीय
- उदय चंद्र चौपाल- निर्दलीय
- जय किशुन सहनी- निर्दलीय
- राम सुकुमार यादव- निर्दलीय
- श्याम पासवान- निर्दलीय
83 दरभंगा
- दुर्गानंद महावीर नायक- बहुजन समाज पार्टी
- संजय सरावगी- भारतीय जनता पार्टी
- अभिषेक कुमार झा- मिथिलावादी पार्टी
- आशीष रंजन- आम जनता प्रगति पार्टी
- उमेश सहनी- विकासशील इंसान पार्टी
- पुष्पम प्रिया- द प्लुरल्स पार्टी
- आरके मिश्रा- जन सुराज पार्टी
- मोजाहिद आलम- सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर आफ इंडिया
- रंजीत कुमार राम- वाजिब अधिकार पार्टी
- मो.साकिब नजमी- अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी
- अमजद खान- निर्दलीय
- नफीयुल हक- निर्दलीय
- सुजीत कुमार चौधरी- निर्दलीय
84 हायाघाट
- नागेश्वर दास- बहुजन समाज पार्टी
- रवींद्र नाथ सिंह- आम आदमी पार्टी
- रामचंद्र प्रसाद- भारतीय जनता पार्टी
- श्याम भारती- कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया(मार्क्ससिस्ट)
- इरशाद अली- देश जनहित पार्टी
- जगन्नाथ सिंह- जनशक्ति जनता दल
- प्रतिभा सिंह- जन सुराज पार्टी
- हर्ष नारायण पंडित- भागीदारी पार्टी
- उषा अकेला- निर्दलीय
- नरेश कुमार नवल- निर्दलीय
- प्रोभेन्द्र झा- निर्दलीय
- मोहम्मद महताब आलम- निर्दलीय
- लक्ष्मी दास- निर्दलीय
85 बहादुरपुर
- प्रणय प्रभाकर उर्फ राहुल जी- बहुजन समाज पार्टी
- भोला यादव- राष्ट्रीय जनता दल
- मदन सहनी- जदयू
- सुरेश प्रसाद सिंह- राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी
- अंजु देवी- भागीदारी पार्टी
- बीरेन्द्र कुमार पासवान- रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया
- मोहम्मद आमिर हैदर- जन सुराज पार्टी
- रंजीत शर्मा- गणतांत्रिक समाज पार्टी
- रजनीश कुमार- जनतंत्र आवाज पार्टी
- असअद अली- निर्दलीय
- उमेश चौधरी- निर्दलीय
- दिलीप कुमार- निर्दलीय
- राम गुलाम ठाकुर- निर्दलीय
- राम चतुर सहनी- निर्दलीय
- विनय कुमार सिंह - निर्दलीय
- संजय प्रसाद ओझा- निर्दलीय
- संजय कुमार सिंह- निर्दलीय
86 केवटी
- फराज फातमी- राष्ट्रीय जनता दल
- मनोज कुमार महतो- बहुजन समाज पार्टी
- मुरारी मोहन झा- भारतीय जनता पार्टी
- बिल्टू सहनी- जन सुराज पार्टी
- मोहम्मद अनिसुर रहमान- आल इंडिया मजलिस-ए इतेहादुल मुस्लिमीन
- मोहम्मद पिंटू खान- अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी
- योगेश रंजन- प्राउटिस्ट सर्व समाज
- गुलाब बाबू राईन- निर्दलीय
- धीरेन्द्र कुमार धीरज- निर्दलीय
- बलराम ठाकुर- निर्दलीय
87 जाले
- ऋषि मिश्रा- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
- जीवेश कुमार- भारतीय जनता पार्टी
- रोहित कुमार- बहुजन समाज पार्टी
- फैसल रहमान- आल इंडिया मजलिस-ए- इतेहादुल मुसलिमीन
- मुमताज अली- जन मिथिला विकास पार्टी
- रंजीत शर्मा- जन सुराज पार्टी
- सैयद मो.महताब- द प्लुरल्स पार्टी
- मशकुर अहमद उस्मानी- निर्दलीय
- मोहम्मद प्यारे- निर्दलीय
