Darbhanga News : आठ महिला व 115 पुरुष प्रत्याशियों का ईवीएम में कैद होगा भाग्य, देखें लिस्ट

जागरण संवाददाता, दरभंगा। बिहार के दरभंगा जिले में पहले चरण में जिले के 10 विधानसभा क्षेत्र में मतदान सुबह सात बजे शुरू हो जाएगा। इसे लेकर प्रशासन की ओर से सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस 10 विधानसभा क्षेत्र में 123 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। इनमें आठ महिला एवं 115 पुरुष हैं। मैदान में डटे तीन पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक सहित कई दिग्गज का फैसला गुरुवार को मतदाता करेंगे। गुरुवार शाम तक सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। चुनावी मैदान में सबसे अधिक प्रत्याशी बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में 17 प्रत्याशी मैदान में हैं। जबकि कुशेश्वरस्थान में 10, गौड़ाबौराम में 12, बेनीपुर में 14, अलीनगर में 12, दरभंगा ग्रामीण 13, दरभंगा में 13, हायाघाट में 13, केवटी नौ और जाले में 10 उम्मीदवार हैं।