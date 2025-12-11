Language
    Darbhanga : बेंता-कर्पूरी चौक के बीच एलिवेटेड रोड को अमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा

    By Rahul Kumar Gupta Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 04:42 PM (IST)

    दरभंगा में बेंता-कर्पूरी चौक के बीच बन रहे एलिवेटेड रोड को अब आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक म ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, दरभंगा । बेंता-कर्पूरी चौक के बीच बन रहा एलिवेटेड रोड अब सीधे अमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इस प्रस्ताव को लेकर बुधवार को जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में अहम समीक्षा बैठक हुई, जिसमें परियोजना की मौजूदा स्थिति और आगे की जरूरतों पर चर्चा की गई।

    मंदिर के पास से होगा लिंक, मानचित्र हुआ प्रस्तुत

    बैठक में बीएसआरडीसीएल के उप महाप्रबंधक ने मंदिर के समीप से गुजरने वाले प्रस्तावित लिंक रूट का विस्तृत मानचित्र प्रस्तुत किया। इस लिंक को डीएमसीएच परिसर के पास से होकर ले जाने की योजना है, जिसके लिए दोनों संस्थाओं द्वारा तैयार संयुक्त ओवरलैप से तकनीकी खाका सामने आया।

    डीएमसीएच क्षेत्र में चाहिए 16 मीटर अतिरिक्त भूमि

    बीएसआरडीसीएल के डीजीएम ने जिलाधिकारी को बताया कि एलिवेटेड रोड को सुरक्षित और पर्याप्त स्पेस के साथ ले जाने के लिए डीएमसीएच परिसर में न्यूनतम 16 मीटर अतिरिक्त चौड़ाई की जमीन जरूरी है। यह भूमि अधिग्रहण परियोजना की गति तय करेगा।

    बेंता चौक रोटरी और मंदिर बनेंगे बड़ी चुनौती

    इसके अलावा बेंता चौक स्थित मंदिर के पास के रोटरी क्षेत्र में भी अधिक भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। अधिकारियों ने बताया कि एलिवेटेड रोड निर्माण हेतु मंदिर के स्थानांतरण की भी जरूरत होगी, जो आगे की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण और संवेदनशील कदम होगा।

    नक्शा बनेगा संयुक्त, एनओसी के लिए भेजा जाएगा

    जिलाधिकारी ने बीएसआरडीसीएल और बीएमएसआईसीएल को संयुक्त रूप से विस्तृत भूमि नक्शा तैयार करने का निर्देश दिया। दोनों संस्थाओं के हस्ताक्षरित नक्शे को डीएमसीएच के प्रधानाचार्य को एनओसी प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा, ताकि परियोजना को औपचारिक मंजूरी मिल सके।

    समयबद्धता पर डीएम का जोर

    पीएचईडी को 10–12 दिनों के भीतर प्राक्कलन प्रस्तुत करने का सख्त निर्देश दिया गया। साथ ही जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को कहा गया कि सरकारी भूमि का सीमांकन 31 दिसम्बर तक हर हाल में पूरा हो। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि देरी अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।