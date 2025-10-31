Language
    घूंघट या बुर्के की आड़ में नहीं हो पाएगी गड़बड़ी, चुनाव आयोग ने की विशेष व्यवस्था

    By Amit Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 05:22 PM (IST)

    Bihar Assembly Election 2025: चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों में घूंघट या बुर्के की आड़ में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए विशेष व्यवस्था की है। सभी मतदान केंद्रों पर महिला मतदान कर्मियों की तैनाती की जाएगी, जो महिला मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करेंगी। इस व्यवस्था से मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और फर्जी मतदान पर रोक लगेगी। यह नियम सभी मतदाताओं पर लागू होगा।

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    संवाद सहयोगी, तारडीह(दरभंगा)। Bihar Assembly Election 2025: विधानसभा चुनाव को देखते हुए पर्दानशीं महिला मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गुरुवार को आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।

    यह प्रशिक्षण दो पालियों में प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का संचालन अंचलाधिकारी दिलीप कुमार गुप्ता ने किया। प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी सह बीडीओ प्रीति कुमारी ने बताया कि चुनाव के दौरान पर्दानशीं महिला मतदाताओं की पहचान में किसी तरह की त्रुटि न हो, इसके लिए सेविकाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

    इस प्रशिक्षण में कुल 103 मतदान केंद्रों के लिए 103 सेविका-सहायिकाओं को प्रशिक्षित किया गया है। पर्दानशीं महिलाओं की पहचान करने के साथ गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर मतदान करने में मदद करेंगी। सभी प्रशिक्षुओं को मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता, गोपनीयता एवं निष्पक्षता बनाए रखने का निर्देश दिया।

    विकास मित्र घर-घर जाकर मतदाताओं को किया प्रेरित

    बेनीपुर: जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल कुमार के निर्देश पर जिले में शत प्रतिशत मतदान करने के लिए पंचायत के टोले में विकास मित्रों की ओर से स्थानीय मतदाताओं को विभिन्न माध्यमों से जागृत कर मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

    इसी क्रम में गुरुवार को बेनीपुर प्रखंड के विभिन्न महादलित टोले में विकास मित्रों ने घर-घर जाकर छह नवंबर को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। विकास मित्रों ने कहा कि आस्था का महान पर्व छठ व्रत समाप्त हो गया है, लेकिन लोकतंत्र का महापर्व मतदान दिवस आने वाला है, जो आज से सात दिन बाद होना है।

    सभी मतदाता सुबह-सुबह अपने मतदान केंद्र पर लाइन में लगकर मतदान करें। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग लाइन की व्यवस्था की गई है। सभी मतदान केंद्रों पर सभी प्रकार की आधारभूत सुविधा मतदाताओं के लिए उपलब्ध कराई गई है।