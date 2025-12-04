Darbhanga Latest News : अब तालमेल से चलेगा काम, गुणवत्ता से नहीं होगा समझौता

जागरण संवाददाता, दरभंगा । जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में जिले में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने कहा कि ये सभी परियोजनाएं दरभंगा शहर के यातायात सुधार और नागरिक सुविधा से सीधा संबंध रखती हैं।

कार्यों की प्रगति, बाधाओं तथा त्वरित समाधान पर विस्तृत चर्चा सभी विभाग समन्वय बनाते हुए गुणवत्ता और समय-सीमा के अनुरूप कार्य करें। बैठक में कार्यों की प्रगति,बाधाओं तथा त्वरित समाधान पर विस्तृत चर्चा की गई। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, कार्य प्रमंडल के वरीय परियोजना अभियंता ने पंडासराय गुमटी, बेला गुमटी, कगवा गुमटी तथा चट्टी गुमटी पर चल रहे निर्माण कार्यों की अद्यतन जानकारी से अवगत कराया।

आवागमन सुगम होगा और कार्य की गति और बढ़ेगी जाम से मुक्ति के लिए अतिरिक्त व्यवस्था के प्रस्ताव में वरीय परियोजना अभियंता ने बताया कि जाम की समस्या को कम करने हेतु छह सेल कल्वर्ट से कनेक्ट कर सर्विस रोड को एक्जिस्टिंग ब्रिज के बाईं ओर से भी प्रारंभ करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके माध्यम से आवागमन सुगम होगा तथा कार्य की गति और बढ़ेगी।

जिलाधिकारी से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध बैठक में संबंधित पदाधिकारियों ने एलसी एक तथा एलसी-28 पर निर्माण कार्य हेतु अतिक्रमण को हटाने के लिए जिलाधिकारी से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी निर्माण कार्यों में गति बढ़ाई जाए और बाधाओं का शीघ्र समाधान किया जाए।