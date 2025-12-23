Darbhanga Latest News : सभी को दें ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे, पैथोलाजी की सुविधा

जागरण संवाददाता, दरभंगा । समाहरणालय के बाबा साहब डा. भीमराव आंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों, सेवाओं, योजनाओं आदि की प्रगति को लेकर मासिक समीक्षा बैठक हुई। डीएम ने सभी अधिकारियों एवं स्वास्थ्य प्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे, पैथोलाजी आदि की सुविधा आवश्यकता अनुसार सभी मरीजों को देना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार द्वारा सारी सुविधा प्रदान की गई है, जिसका बेहतर उपयोग करना सुनिश्चित करें। स्पष्ट कहा कि सभी डाक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मी संवेदनशीलता व जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करना सुनिश्चित करें। डीएम ने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के स्वास्थ्य प्रभारी एवं स्वास्थ्य प्रबंधकों से विस्तृत समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि प्राप्त संसाधनों के बेहतर उपयोग कर रोगियों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान करें। सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी व प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधकों को सभी स्वास्थ्य इंडिकेटरों में आवश्यक सुधार लाने एवं सभी कार्यों का समय पर आनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया।

अगले सात दिनों में बनाएं 60 हजार आयुष्मान कार्ड आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा के क्रम में डीएम ने अगले सात दिनों के भीतर 60 हजार आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। पिछले कुछ महीने में छह लाख आयुष्मान कार्ड बना कर लाभुकों को उपलब्ध कराया गया है।

उन्होंने निर्देश दिया कि पीडीएस डीलर वाइज डाटा तैयार कर अधिक से अधिक पात्र लाभुकों का आयुष्मान कार्ड बनाना सुनिश्चित करें। गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से परिवार में पांच लाख तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होती है। स्पष्ट कहा कि बेहतर सेवा प्रदान करें। कार्यशैली में अपेक्षित सुधार लाएं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सारी सुविधा मरीजों को दें। सभी चिकित्सकों को ओपीडी में अधिक से अधिक मरीजों को देखने का निर्देश दिया तथा संबंधित पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि ओपीडी में डाक्टरों की नियमित ड्यूटी लगाई जाए। मरीजों को समय पर चिकित्सा सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ईसीजी मशीन, अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे आदि उपलब्ध करा दी गई है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी मशीनें कार्यरत रहें और मरीजों को इसका पूरा लाभ मिले। गर्भवती महिलाओं को आशा के माध्यम से चिन्हित कर उनका नियमित एवं मासिक एएनसी जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। संस्थागत प्रसव कराने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मनीगाछी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के गहन निरीक्षण का निर्देश सिविल सर्जन एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम) को मनीगाछी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का गहन निरीक्षण करने का निर्देश दिया। सभी चिकित्सकों को अपनी कार्यशैली में अपेक्षित सुधार लाने, समय पर ओपीडी प्रारंभ करने तथा आशा व एएनएम के कार्यों की सतत मानीटरिंग करने का निर्देश दिए।