निर्धारित तिथि बीत गई, दरभंगा में लंबित हैं दाखिल खारिज के 5149 मामले
जागरण संवाददाता, दरभंगा। दाखिल-खारिज से संबंधित आवेदन का निष्पादन काफी धीमी गति से हो रहा है। जिले के 18 अंचल में अभी तक प्राप्त 02 लाख 99 हजार 400 आवेदनों में से 55149 आवेदन पेंडिंग हैं। इसमें 1435 आवेदन समय-सीमा के अंदर प्रक्रिया में हैं।
जबकि निर्धारित तिथि 30 दिन समाप्त होने के बावजूद 35 दिनों से 1045 व 75 दिनों से 383 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं। आंकड़े के अनुसार म्यूटेशन के लिए प्राप्त 02 लाख 99 हजार 400 आवेदनों में से 81 हजार 8113 का निष्पादन किया गया।
जबकि 02 लाख 02 हजार 702 को अस्वीकृत कर दिया गया। इनमें सैकड़ों ऐसे आवेदन हैं, जिसे रद करने से पूर्व, आवेदक को कारण की जानकारी तक देना जरूरी नहीं समझा गया। ऐसे सैंकड़ों आवेदक डीएसएलआर कार्यालय का चक्कर काट रहें है। राजस्व विभाग के रिपोर्ट के अनुसार 11 दिसंबर तक 12 लाख 72 हजार 350 जमाबंदी को आधार से जोड़ा गया है, जो लक्ष्य का 90 प्रतिशत है।
लक्ष्य के अनुसार नहीं पूरा हुआ है राजस्व संग्रह
जिले में राजस्व विभाग की ओर से सभी 18 अंचलों से आनलाइन राजस्व संग्रह का लक्ष्य 18 करोड़ 38 लाख 03 हजार 092 रुपये निर्धारित किया गया था। इसके आलोक में अब तक पांच करोड़ 36 लाख 45 हजार 140 रुपये आनलाइन संग्रह किया गया है।
राजस्व विभाग के रिपोर्ट के अनुसार 53538 भू-स्वामियों ने एलपीसी के लिए आनलाइन आवेदन किया था। जिसमें से 42302 का स्वीकृत किया गया। जबकि 11102 आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया।
दाखिल-खारिज के लिए मिले आवेदन का 30 दिनों के अंदर निष्पादन का प्रावधान है। कुछ आवेदन 35 व 75 दिनों से निष्पादन के लिये लंबित है। इसके शीघ्र निष्पादन को लेकर संबंधित सीओ को निर्देश दिया गया है। सीओ स्तर से जिस आवेदन को त्रुटिपूर्ण साक्ष्य पर रिजेक्ट कर दिया जाता है, वैसे आवेदक को इसकी पूर्व सूचना देने एवं आवेदक की ओर से साक्ष्य उपलब्ध करा दिए जाने पर ही मामले का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है।
मनोज कुमार, अपर समाहर्ता राजस्व, दरभंगा।
