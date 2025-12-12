Darbhanga News : दुल्हा-दुल्हन तैयार, मंडप तैयार... पर एक ठोकर ने कर दिया प्लान फेल, वीडियो वायरल
बिहार के दरभंगा में नवादा भगवती स्थान में शादी करने आए लोगों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिससे विवाह कार्यक्रम बाधित हो गया। मामूली टक्कर के ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, बेनीपुर दरभंगा। बिहार के दरभंगा में एक रोचक मामला सामने आया है। कुछ शरारती तत्वों की वजह एक शादी नहीं हो सकी। नवादा भगवती स्थान में विवाह करने आए स्वजनों के साथ स्थानीय लोगों ने जमकर मारपीट की। अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है।
नवादा भगवती मंदिर परिसर में उपद्रवी तत्वों द्वारा 10 दिसंबर की शाम शादी-विवाह करने आए स्वजनों के साथ हुई मारपीट की घटना लोगों की बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक दोनों वर एवं कन्या पक्ष के लोगों को मारपीट की घटना के बाद बिना विवाह कराए निराश लौटना पड़ा।
घटना के प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वर-वधु की शादी करने नवादा दुर्गा स्थान पर दोनों पक्षों के अभिभावकों आए थे।
शादी कार्यक्रम में भाग लेने आए लोगों को वहां से स्थानीय मुखिया के पुत्र के वाहन से हल्का ठोकर लगने के कारण मांगलिक कार्य मारपीट में तब्दील हो गया। स्थानीय मुखिया के पुत्र व भतीजा सहित अन्य युवकों ने वर एवं वधू के पक्ष के लोगों को जमकर मारपीट शुरू कर दिया।
माहौल बिगड़ते देख लड़का-लड़की के पक्ष के लोग बगैर शादी किए निराश लौट गए। इसका वीडियो क्षेत्र में तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि नवादा दुर्गा स्थान में दिन प्रतिदिन अपराधियों एवं नशेरियों का जमावड़ा लगा रहता है।
दूर-दराज से पूजा करने, शादी-विवाह, मुंडन आदि मांगलिक कार्यक्रम के लिए आने वाले श्रद्धालु भी अपने को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। मंदिर में चोरी की घटना के पूर्व एक विक्षिप्त महिला के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसमें एक स्थानीय व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
एसडीपीओ वासुकीनाथ झा से बताया कि इस घटना की प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। लेकिन दोनों पक्षों से कोई आवेदन बहेड़ा थाना को नहीं दिया गया है। इसकी जबावदेही मंदिर के न्यास समिति को लेना चाहिए।
न्यास समिति के सचिव रमापति झा ने बताया कि फिलहाल बिहार से बाहर हूं। गांव आने पर मामले को लेकर कार्रवाई की जाएगी।
