Darbhanga : कुशेश्वरस्थान में दिनभर हड़कंप, अतिक्रमण हटाओ मिशन में किसकी दुकानें आईं निशाने पर?
Bihar Letest news : कुशेश्वरस्थान बाजार में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। नगर पंचायत और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। यादव टोल से धो ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, कुशेश्वरस्थान (दरभंगा) । Bihar Latest News : नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत कुशेश्वरस्थान बाजार में शुक्रवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया।
नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी गोपाल कुमार तथा थानाध्यक्ष अंकित चौधरी के संयुक्त नेतृत्व में सुरक्षा बलों व नगर कर्मियों की टीम यादव टोल के निकट पहुंचते ही दोनों ओर के व्यवसायियों में अफरा-तफरी मच गई।
बुलडोजर को देखते ही दुकानदार खुद ही अतिक्रमण हटाने में जुट गए। प्रशासन ने यादव टोल से लेकर आंबेडकर चौक, किराना मार्केट, सब्जी चौक, सुता पट्टी रोड, हजारी चौक होते हुए धोबलिया तक सड़क के दोनों ओर स्थायी और अस्थायी रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाया।
इस दौरान दर्जनों अतिक्रमणकारियों पर आर्थिक दंड भी लगाया गया। कुल 28 लोगों से 13,200 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। पुलिस बलों की मौजूदगी और प्रशासनिक सख्ती को देखते हुए दुकानदारों ने बिना किसी विरोध के सड़क और नाले पर किए गए अवैध कब्जे को तुरंत खाली कर दिया।
प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण खाली करने के लिए चलाए गए अभियान को लेकर दिनभर बाजार में स्थिति तनावपूर्ण रही और अतिक्रमणकारियों के बीच भाग-दौड़ का माहौल बना रहा। इससे पूर्व भी तीन दिसंबर को बाजार में अतिक्रमण खाली करो अभियान चलाया गया था।
लेकिन कुछ व्यवसायियों के आपत्ति के वजह से कुछ दिनों के लिए अतिक्रमण मुक्त अभियान को रोक दिया गया और व्यवसायियों के साथ प्रशासन ने बैठक कर उसमें मिले सुझाव पर अमल करते हुए अतिक्रमण खाली करो अभियान चलाया गया।
प्रशासन ने साफ चेतावनी दी कि खाली कराई गई सड़क और नाले पर दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। नगर पंचायत के कार्यपालक अधिकारी गोपाल कुमार ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि सब्जी और मछली मंडी के लिए जल्द स्थल चयन कर प्रस्ताव लाए जाएंगे।
