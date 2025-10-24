Language
    Darbhanga News : तेजस्वी का तंज, नीतीश कुमार की योजना हमारी घोषणाओं की फोटो कापी

    By Vijay Kumar Rai Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 05:19 PM (IST)

    दरभंगा से खबर है कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उनकी योजनाओं को अपनी घोषणाओं की फोटोकॉपी बताया है। उन्होंने नीतीश सरकार पर उनकी घोषणाओं को कॉपी करने का आरोप लगाया और कहा कि वे जनता को गुमराह कर रहे हैं।

    रैयाम चीनी मिल परिसर में चुनावी सभा को संबोधित करते प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद। जागरण 

    संवाद सहयोगी, केवटी (दरभंगा) ।  विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में सबसे पहले दवाई, कमाई और पढ़ाई चौपट हुई। इनके शासन में बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता है। बिहार में आज लोग भ्रष्टाचार, अपराध, अफसरशाही से परेशान हैं। कानून व्यवस्था चौपट है। हमारी सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा। अपराधी कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा समाज के बीच नफरत फैलाना चाहती है। मैं लोगों के बीच आपसी भाईचारा कायम रखने का काम करता हूं।

    हरेक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे

    आइएनडीआइए की सरकार बनी तो हरेक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। वे शुक्रवार को दरभंगा जिले के रैयाम चीनी मिल परिसर में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदाकर्मियों को नियमित किया जाएगा। वहीं माई - बहन मान योजना के तहत हर महिला को 25 सौ रुपये, वृद्धापेंशन योजना में चार सौ से बढा़कर 15 सौ रुपये हर माह, पांच 5 सौ रुपये में गैस सिलेंडर और प्रतिमाह दो सौ यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे। कहा कि आज राज्य में डबल इंजन की नकलची सरकार है।

    वीआइपी सुप्रीमो मुकेश सहनी बोले बिहार में बदलाव तय 

    20 वर्षों में बिहार में एक कारखाना तक नहीं खोल पाई। बंद पड़ी चीनी मिल भी चालू नहीं की गई । हमने जो घोषणा की, उसकी कापी की गई। हमने बिजली फ्री करने की बात की, पेंशन बढ़ाने की बात की, डोमिसाइल की बात की, युवा आयोग की बात की सरकार ने वहीं सब किया।  ये थके हुए लोग हैं और बस किसी तरह सत्ता में रहना चाहते हैं। बंद पड़ी रैयाम व सकरी चीनी मिल और अशोक पेपर मिल का जिक्र करते हुए उक्त मिलों को चालू करने का भी उन्होंने भरोसा दिया। वीआइपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में बदलाव तय है। तेजस्वी के नेतृत्व में लोग बिहार में आइएनडीआइए की सरकार बनाने का मन बना लिया है। सभा की अध्यक्षता प्रखंड आइएनडीआइए के अध्यक्ष रामदेव पासवान ने की। सभा को पूर्व केंद्रीय मंत्री सह  राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मो. अली अशरफ फातमी के अलावा घटक दल के कई नेताओं ने संबोधित किया।