Darbhanga News : तेजस्वी का तंज, नीतीश कुमार की योजना हमारी घोषणाओं की फोटो कापी

संवाद सहयोगी, केवटी (दरभंगा) । विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में सबसे पहले दवाई, कमाई और पढ़ाई चौपट हुई। इनके शासन में बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता है। बिहार में आज लोग भ्रष्टाचार, अपराध, अफसरशाही से परेशान हैं। कानून व्यवस्था चौपट है। हमारी सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा। अपराधी कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा समाज के बीच नफरत फैलाना चाहती है। मैं लोगों के बीच आपसी भाईचारा कायम रखने का काम करता हूं।

हरेक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे आइएनडीआइए की सरकार बनी तो हरेक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। वे शुक्रवार को दरभंगा जिले के रैयाम चीनी मिल परिसर में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदाकर्मियों को नियमित किया जाएगा। वहीं माई - बहन मान योजना के तहत हर महिला को 25 सौ रुपये, वृद्धापेंशन योजना में चार सौ से बढा़कर 15 सौ रुपये हर माह, पांच 5 सौ रुपये में गैस सिलेंडर और प्रतिमाह दो सौ यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे। कहा कि आज राज्य में डबल इंजन की नकलची सरकार है।