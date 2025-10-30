Language
    VIDEO: क्यों तेजस्वी यादव 45 मिनट तक हेलीकाॅप्टर से नहीं निकल पाए बाहर? इस वजह से बढ़ी उनकी उलझन

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 03:39 PM (IST)

    Bihar Assembly Election 2025: महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव को एक चुनावी सभा में पहुंचने पर हेलीकॉप्टर से उतरने में 45 मिनट की देरी हुई। वे वहां हेलीपैड पर समय से पहुंचने के बाद भी हेलीकाप्टर के अंदर ही बैठे रहे। इससे पहले दो जगहों पर तो उनका हेलीकाप्टर उतर ही नहीं सका। तीसरी जगह कुछ इंतजार के बाद सभा की और वहां से अगले सभा स्थल की ओर रवाना हो गए। 

    दरभंगा के गौड़ाबौराम की सभा से पहले बारिश बंद होने का इंतजार करते तेजस्वी यादव। फोटा सौ. इंटरनेट मीडिया


    जागरण संवाददाता, दरभंगा। Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए चुनाव प्रचार का काम तेजी से चल रहा है। हालांकि इसमें मौसम खलल डाल रहा है। बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सभा में ऐसा देखने को मिला और गुरुवार को तेजस्वी यादव की सभा में ऐसा हुआ। 

    खराब मौसम की वजह से दरभंगा की बिहारीगंज और आलमनगर में तेजस्वी का हेलीकाप्टरव नहीं उतर सका। इसकी वजह से वह सभा नहीं हो सकी। इन दोनों जगहों से तेजस्वी को रास्ते से ही लौटना पड़ा। 

    यही वजह रही कि वे गौड़ाबौराम यानी अपने तीसरे सभास्थल पर समय से पहले पहुंच गए। उस समय तक सभा स्थल पर लोगों की संख्या काफी कम थी। तेज बूंदाबांदी हो रही थी। 

    निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, तेजस्वी को दोपहर बाद 12:30 बजे कोठराम में सभा को संबोधित करना था। सुबह करीब 11.45 बजे ही कोठराम स्थित हेलीपैड पर उनके हेलीकाप्टर की लैंडिंग हुई। 

    लोगों की कम उपस्थिति और तेज बूंदाबांदी को देखते हुए वे करीब 45 मिनट तक हेलीकाप्टर में ही बैठे रहे। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे मंच पर आए। करीब 15 मिनट के संबोधन के बाद बहादुरपुर की सभा के लिए प्रस्थान कर गए।