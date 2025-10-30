VIDEO: क्यों तेजस्वी यादव 45 मिनट तक हेलीकाॅप्टर से नहीं निकल पाए बाहर? इस वजह से बढ़ी उनकी उलझन

जागरण संवाददाता, दरभंगा। Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए चुनाव प्रचार का काम तेजी से चल रहा है। हालांकि इसमें मौसम खलल डाल रहा है। बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सभा में ऐसा देखने को मिला और गुरुवार को तेजस्वी यादव की सभा में ऐसा हुआ।

खराब मौसम की वजह से दरभंगा की बिहारीगंज और आलमनगर में तेजस्वी का हेलीकाप्टरव नहीं उतर सका। इसकी वजह से वह सभा नहीं हो सकी। इन दोनों जगहों से तेजस्वी को रास्ते से ही लौटना पड़ा।

यही वजह रही कि वे गौड़ाबौराम यानी अपने तीसरे सभास्थल पर समय से पहले पहुंच गए। उस समय तक सभा स्थल पर लोगों की संख्या काफी कम थी। तेज बूंदाबांदी हो रही थी।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, तेजस्वी को दोपहर बाद 12:30 बजे कोठराम में सभा को संबोधित करना था। सुबह करीब 11.45 बजे ही कोठराम स्थित हेलीपैड पर उनके हेलीकाप्टर की लैंडिंग हुई।

लोगों की कम उपस्थिति और तेज बूंदाबांदी को देखते हुए वे करीब 45 मिनट तक हेलीकाप्टर में ही बैठे रहे। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे मंच पर आए। करीब 15 मिनट के संबोधन के बाद बहादुरपुर की सभा के लिए प्रस्थान कर गए।