    दरभंगा पर्यवेक्षण गृह में फंदे से लटका मिला किशोर का शव, 7 महीने में तीसरी मौत

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 12:38 PM (IST)

    दरभंगा पर्यवेक्षण गृह में एक किशोर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक, भरत दास, आगजनी के आरोप में गिरफ्तार हुआ था और दो दिन पहले ही पर्यवेक्षण गृह भेजा गया था। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। सात महीने में यह तीसरी मौत होने से पर्यवेक्षण गृह की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    दरभंगा पर्यवेक्षण गृह में फंदे से लटका मिला किशोर का शव

    जागरण संवाददाता, दरभंगा। दरभंगा पर्यवेक्षण गृह में शनिवार की सुबह एक किशोर का शव लटका हुआ मिला । इस सूचना से प्रशासनिक महकमा में सनसनी फ़ैल गई। सूचना पर डीएम कौशल कुमार और एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी मौके पर पहुंचे पूरी मामले की जांच में जुटे हैं। 

    बताया जाता है कि किशोर का शव बाथरूम में लटका हुआ देख अन्य किशोर ने हल्ला किया। इसके बाद पर्यवेक्षण गृह में हड़कंप मच गया। आनन फानन में किशोर को नीचे उतारा गया। इसके बाद उसे डीएमसीएच भेज दिया गया। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंचकर कई साक्ष्य को सुरक्षित किया है। 

    सड़क जाम कर हंगामा

    घटना के विरोध में दरभंगा-समस्तीपुर मार्ग को जाम कर दिया गया है।  सड़क पर आगजनी कर लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मृतक किशोर का नाम भरत दास (16) है, जो सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के दहनशील पैरा निवासी सकलदेव दास का पुत्र है। 

    डेढ़ महीने पहले वह आगजनी कर मोबाइल चोरी करने के आरोप में तीन किशोर के साथ धराया था। जिसे पुलिस ने न्यायिक हिरासत में दरभंगा मंडल कारा भेज दिया था। जहां भरत सहित दो के किशोर होने का प्रमाण पत्र दिया गया। इसके बाद भरत सहित दो को दो दिन पूर्व दरभंगा मंडल कल से पर्यवेक्षण गृह भेज दिया गया।  

    शुक्रवार को मृतक भरत दास से स्वजन मिलकर गए थे। शनिवार की सुबह स्वजन को सूचना मिली कि उसकी मौत हो गई है। स्वजन का आरोप है कि उसकी हत्या कर दी गई है। हालांकि, पुलिस अभी जांच में ही जुटी है। यह  मामला हत्या की है अथवा आत्महत्या की, इस दिशा में पुलिस कार्रवाई में जुटी है। 

    पर्यवेक्षण गृह में तीसरी मौत से उठ रहे सवाल

    दरभंगा पर्यवेक्षण गृह में सात माह में तीन किशोर की मौत हो गई है। इससे व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं । इससे पूर्व चार अगस्त को बहेड़ा थाना क्षेत्र के फरदाहा गांव निवासी रुदल चौपाल के पुत्र दिलखुश चौपाल की मौत हो गई थी।  

    इसका भी शव बाथरूम में लटका हुआ मिला था। इस मामले में भी स्वजन ने हत्या का आरोप लगाया था। जबकि 12 अप्रैल 2025 को समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र के टेहटा निवासी अमरजीत कुमार की मौत हो गई थी उसे अन्य किशोरों ने मारपीट पर हत्या कर दी थी। इस मामले में तो हत्या की प्राथमिक दर्ज कराई गई, और जवाबदेह पदाधिकारी और कर्मियों का तबादला कर दिया गया। 