मिथिला विश्वविद्यालय में दीक्षा समारोह के दौरान छात्रों ने किया जोरदार प्रदर्शन व नारेबाजी

जागरण संवाददाता, दरभंगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह के दौरान शुक्रवार को संयुक्त छात्र मोर्चा के बैनर तले छात्रों ने नागेंद्र झा स्टेडियम के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन में आइसा, आरवाईए, एनएसयूआई, एआईएसएफ, एसएफआई, छात्र राजद के छात्र नेताओं ने मिर्जापुर चौक से एनएसयूआई के विश्वविद्यालय अध्यक्ष मोहम्मद नसरुल्ला, आइसा नेता प्रिंस राज, आरवाईए राज्य सह सचिव ओणम सिंह, दीपक झा, प्रियंका झा, कुणाल पाण्डेय, अखिलेश, विश्वविद्यालय संयोजक हरिशंकर, छात्र राजद के राज्य महासचिव नागमणि के नेतृत्व में मार्च करते हुए आयकर चौक विश्वविद्यालय थाना होते हुए विश्वविद्यालय मुख्यालय की तरफ बढ़ा।

जहां पुलिस प्रशासन ने छात्रों को रोकने की कोशिश की और धक्का-मुक्की के उपरांत छात्र वहीं बैठ नारा लगाना शुरू कर दिया। इसी बीच दीक्षा समारोह में शुरू राष्ट्रगान को सुनते ही आंदोलनकारी खड़े होकर सामूहिक राष्ट्रगान गाकर अनुशासित होने का परिचय दिया। छात्र बार-बार कुलाधिपति से वार्ता कराने के लिए आगे बढ़ रहे थे।

एसडीओ और डीएसपी से वार्ता के बाद छात्र शांत हुए। लेकिन एसडीओ और डीएसपी के द्वारा दोबारा छात्र से मिलने नहीं आने से छात्र और आक्रोशित हो गए। आगे बढ़े जहां प्रशासन ने छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। थाना ले आई। थानाध्यक्ष ने एसडीओ के माध्यम से मांग पत्र कुलाधिपति तक पहुंचाने के लिए आवेदन प्राप्त किया।

सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय आज सबसे अराजक दौर से गुजर रहा है। जहां प्रशासन सिर्फ वही कार्य कर रहा है, जिसमें इनको कमीशन प्राप्त होता है। लंबे समय के बाद आयोजित दीक्षा समारोह में सिर्फ एक सत्र के छात्रों को शामिल किया गया और उनसे भी मोटी रकम वसूली गई, बदले में सस्ती सामग्री दी गई।