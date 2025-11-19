Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Darbhanga news : ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह से पहले ही छात्रों का हंगामा

    By Prince Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 09:13 PM (IST)

    Bihar news: ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह से पहले छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर हंगामा किया। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिससे समारोह की व्यवस्था में खलल पड़ी।

    prefferd source google
    Hero Image

    कुलपति आवास के बाहर प्रदर्शन करते छात्र-छात्राएं। जागरण

    जागरण संवाददाता, दरभंगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 21 नवंबर को होने वाले दीक्षांत समारोह की तैयारियां के बीच बुधवार को छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा। घटिया क्वालिटी के अंगवस्त्र मिलने से गुस्साए छात्रों ने कुलपति आवास के बाहर ही जमकर हंगामा शुरू कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छात्रों को उपाधि और गोल्ड मेडल देने के लिए कुलाधिपति का आगमन शुक्रवार को होगा। इससे पहले इस तरह का आंदोलन विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से की जा रही तैयारियों को कठघरे में खड़ा कर रहा है।

    कुलपति आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि हमलोगों से विश्वविद्यालय प्रशासन ने दीक्षांत समारोह में ड्रेस के नाम पर 1200 रुपये लिया है। इसके बाद भी हमें घटिया पाग चादर दिया जा रहा है। छात्रों का कहना हैं जिस सम्मानित पाग से हमें कुलाधिपति के हाथों सम्मानित किया जाएगा उसकी क्वालिटी बहुत ही घटिया है। इसको अविलंब बदला जाए।

    इधर कुलपति आवास के घेराव की सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय थाना की पुलिस सहित कर्मचारी मौके पर पहुंचकर हंगामा कर रहे छात्रों को देर शाम तक समझाते रहे लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं थे। मेडल पाने वाली एक छात्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि समारोह में दिए जाने वाले अंगवस्त्र पाग, चादर की क्वालिटी बेहद खराब है।

    छात्रों से 12 से 17 सौ रुपया लिए गए हैं। लेकिन न ही ठीक कपड़ा और न भोजन दिया जा रहा है। पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था भी चरमराई हुई है। इसी को लेकर छात्रों में आक्रोश फैल गया। विरोध कर रहे छात्र कार्यक्रम स्थल से निकलकर कुलपति आवास पहुंच गए और जमकर विरोध जताया। छात्रों का कहना था कि इतनी प्रतिष्ठित उपलब्धि के सम्मान में आयोजित समारोह में निम्न स्तर की सामग्री देना और अव्यवस्था स्वीकार नहीं की जा सकती।

    भूखे प्यासे लाइन में लगने से छात्रों का फूटा गुस्सा

    दीक्षांत में उपाधि लेने वाले छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा कि दीक्षांत छात्रों के लिए आयोजित किया जाता है। इसकी तैयारी कई दिनों से चल रही है। सुबह से लेकर शाम तक इसकी तैयारी में लगे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से समुचित भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। सिर्फ थोड़ा -बहुत नाश्ता दिया जा रहा है, जबकि विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक व कर्मचारियों के लिए खाने की व्यवस्था पिछले कई दिनों से की जा रही है।

    विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रहित की सुविधाओं पर विशेष प्राथमिकता दे रहा है। उनकी जरूरी आवश्यकताओं को लेकर प्रशासन गंभीर है।

    -डा. बिंदु चौहान, मीडिया प्रभारी, लनामिवि, दरभंगा।