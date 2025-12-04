Language
    दरभंगा में कोचिंग में छात्रा से दुष्कर्म, ऐसे बेहोशी की हालत में मिली

    By Rahul Kumar Gupta Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 09:59 PM (IST)

    दरभंगा जिले के फेकला थाना क्षेत्र में एक कोचिंग सेंटर में छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी शिक्षक आशीष कुमार फरार हो गया। पुलिस ने मामल ...और पढ़ें

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

    जागरण संवाददाता, दरभंगा। बिहार के दरभंगा जिले में एक दुष्कर्म की घटना से सब हैरान हैं। फेकला थाना क्षेत्र के एक निजी कोचिंग में एक किशोरी छात्रा से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। महिला थाना में शिक्षक को आरोपित कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बेहोशी हालत में मिली किशोरी छात्रा का इलाज चल रहा है।

    छात्रा को बेहोशी की हालत में छोड़ कर फरार

    बता दें कि बुधवार को किशोरी कोचिंग गई थी। इसी दौरान शिक्षक फेकला निवासी आशीष कुमार ने अकेला पाकर छात्रा से दुष्कर्म किया। इसके बाद किशोरी छात्रा को बेहोशी की हालत में छोड़ कर फरार हो गया। छात्रा जब शाम पांच बजे तक घर नहीं पहुंची तो स्वजन ने इसकी जानकारी पुलिस को दी।

    जांच के दौरान पुलिस ने छात्रा को बेहोशी की हालत में कोचिंग से बरामद किया। थानाध्यक्ष गौतम कुमार ने बताया कि पीड़िता के पिता के फर्द बयान पर महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। महिला थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष कुमारी मधुबाला ने बताया कि मेडिकल जांच कराने की प्रक्रिया चल रही है।

    ब्यूटी पार्लर गई युवती नहीं लौटी घर

    हनुमाननगर । विशनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से 22 वर्षीय युवती 29 नवंबर से गायब है। स्वजन ने विशनपुर थाना में आवेदन देकर उसकी सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार, उक्त युवती घटना के दिन सुबह करीब 11 बजे घर से निकली।

    वह लहेरियासराय थाना क्षेत्र के लोहिया चौक स्थित एक ब्यूटी पार्लर में ब्यूटीशियन का कोर्स करने जाती थी। उस दिन भी वह घर से ब्यूटी पार्लर के लिए गई, जो शाम तक घर नहीं लौटी। जब स्वजन ने उसके मोबाइल पर संपर्क किया तो रिंग हुआ, मगर किसी ने रिसीव नहीं किया। बाद में मोबाइल स्विच आफ हो गया।

    ब्यूटी पार्लर में पूछताछ करने पर स्वजन को बताया गया कि वह उस दिन कोर्स करने पहुंची ही नहीं थी। इसके बाद स्वजन ने आसपास, सगे-संबंधियों तथा परिचित स्थानों पर खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग पाया।

    पीड़ित पिता ने आशंका जताई है कि उसकी बेटी के साथ कोई अप्रिय घटना न घटित हो गई हो। उन्होंने थानाध्यक्ष से तत्काल खोजबीन कर बरामदगी की मांग की है।इस संबंध में पूछे जाने पर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। युवती की सकुशल बरामदगी के लिए पुलिस अनुसंधान में जुटी है।