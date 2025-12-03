सिंदूर, संस्कार और साजिश, दरभंगा में कथावाचक पर किशोरी ने लगाए गंभीर आरोप

जागरण संवाददाता, दरभंगा । धार्मिक विश्वास और विवाह के भरोसे का हवाला देकर एक किशोरी के कथित शोषण का गंभीर मामला दरभंगा में सामने आया है। पीड़िता ने महिला थाना पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। मामले की प्रकृति को देखते हुए पुलिस ने जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

बंद कमरे में मांग में सिंदूर डाल कर की शादी बता दें कि श्रीराम जानकी मंदिर पचाढ़ी छावनी, बलभद्रपुर के महंत राम उदित दास उर्फ मौनी बाबा के शिष्य कथावाचक श्रवण दास जी महाराज पर किशोरी ने शादी का झांसा देकर पिछले एक वर्ष से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। कहा है कि बंद कमरे में श्रवण दास ने मांग में सिंदूर डाल कर शादी की। अब साथ रखने से इन्कार कर रहे हैं। किशोरी महिला थाना में आवेदन दी है। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है।