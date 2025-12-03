Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिंदूर, संस्कार और साजिश, दरभंगा में कथावाचक पर किशोरी ने लगाए गंभीर आरोप

    By Mirtunjay BhardwajEdited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 04:20 PM (IST)

    दरभंगा में एक किशोरी ने कथावाचक पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें सिंदूर लगाने, शोषण करने और साजिश रचने की बात कही गई है। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर् ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

    जागरण संवाददाता, दरभंगा । धार्मिक विश्वास और विवाह के भरोसे का हवाला देकर एक किशोरी के कथित शोषण का गंभीर मामला दरभंगा में सामने आया है। पीड़िता ने महिला थाना पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। मामले की प्रकृति को देखते हुए पुलिस ने जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बंद कमरे में मांग में सिंदूर डाल कर की शादी

    बता दें कि श्रीराम जानकी मंदिर पचाढ़ी छावनी, बलभद्रपुर के महंत राम उदित दास उर्फ मौनी बाबा के शिष्य कथावाचक श्रवण दास जी महाराज पर किशोरी ने शादी का झांसा देकर पिछले एक वर्ष से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। कहा है कि बंद कमरे में श्रवण दास ने मांग में सिंदूर डाल कर शादी की। अब साथ रखने से इन्कार कर रहे हैं। किशोरी महिला थाना में आवेदन दी है। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है।

    इस तरह आई संपर्क में

    आरोपी ने खुद को धार्मिक पृष्ठभूमि से जुड़ा बताते हुए उस पर भरोसा बनाया और विवाह का आश्वासन दिया। इसी भरोसे के आधार पर वह उसके संपर्क में आई। आवेदन में किशोरी ने उल्लेख किया है कि आरोपी ने विवाह जैसा विश्वास दिलाकर उसके साथ कई बार संबंध बनाए। बाद में जब विवाह और साथ रखने की बात सामने आई, तो आरोपी ने उससे दूरी बना ली और साथ रखने से इनकार कर दिया। पीड़िता के अनुसार, वह मानसिक रूप से टूट चुकी है और सामाजिक दबाव के कारण चुप थी, लेकिन अब न्याय के लिए आगे आई है। लिखित आवेदन के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।