Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Darbhanga : अब पुलिस भी कार्रवाई की जद में, नहीं चलेगी ‘फर्जी इमरजेंसी’, सायरन दुरुपयोग पर सख्ती

    By Rahul Kumar Gupta Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 10:50 PM (IST)

    दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी ने लहेरियासराय थाना का वार्षिक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जिले में बेवजह सायरन बजाकर पुलिस की गाड़ी चलाने ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    लहेरियासराय थाना का निरीक्षण करते एसएसपी। जागरण

    जागरण संवाददाता , दरभंगा । एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी ने बुधवार को लहेरियासराय थाना का वार्षिक निरीक्षण किया। एसएसपी ने कहा कि जिले में बेवजह सायरन बजाकर पुलिस की गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई कि जाएगी। आए दिन बिना पदाधिकारी के ड्राइवर के द्वारा सायरन बजाकर चलने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं वन- वे का उल्लंघन करने वाले आम नागरिक व निचले स्तर के पदाधिकारी पर भी कार्रवाई की बात कही। शहर में वन वे उल्लंघन करने के कारण आए दिन राहगीरों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। जाम के कारण स्कूली बच्चे भी ज्यादा परेशान होते हैं।

    वहीं उन्होंने कहा कि संबंधित थाना क्षेत्र में यदि जाम लगता है तो वहां के पुलिस पदाधिकारी जाम को हटाने का निर्देश दिया गया है। आम नागरिकों से उन्होंने अपील की है कि यातायात नियम का पूरी तरह पालन करें।

    एसएसपी ने कहा की जाम की समस्या को खत्म करने के लिए अतिक्रमण को हटाया गया है। सड़कों पर मोटरसाइकिल और ई रिक्शा की संख्या बढ़ गई है। यातायात नियम का पालन कर नहीं चलने की वजह से भी जाम की समस्या उत्पन्न होती है।

    शहर में रेल पुल निर्माण व अन्य तरह का कार्य होने के कारण भी जाम की समस्या हो रही है। फिलहाल सिपाही की संख्या कम है, महीने के अंत में होमगार्ड के जवान ट्रेनिंग से वापस आ जाएंगे तो उन लोगों को तैनात किया जाएगा। ठंड और कुहासे को लेकर सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि मुख्य सड़क के अलावा गलियों में भी जाकर गश्ती करेंगे।

    गश्ती करने वाले पदाधिकारी फोटो खींचकर भेजेंगे और रिपोर्ट करेंगे। ठंड की वजह से चोरी की घटना में इजाफा हुआ है तो उन्होंने कहा कि टीम बना दी गई है। वहीं जिले में जगह-जगह वाहनों की चेकिंग करने का भी निर्देश दिया गया है। ताकि अपराध पर लगाम लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि थाना के हाजत पंजी, गुंडा पंजी सहित अन्य पंजियो की जांच की जा रही है।

    मुख्यालय स्तर से दिए गए निर्देश का भी अवलोकन किया जा रहा है उसमें कमी पाए जाने पर पत्राचार किया जाएगा। यदि पुलिस अधीक्षक स्तर का कमी पाए जाने पर कमी को दूर करवाया जाएगा।

    जिले में चार हजार से अधिक गुंडा पंजी में बदमाशों का नाम अंकित हैं, उन लोगों पर नजर रखी जा रही है। डायल 112 मोटरसाइकिल पर गस्ती काम हो रहा है को लेकर उन्होंने कहा कि होमगार्ड के जवान महीने के अंत में आने पर उन लोगों को लगाया जाएगा। हर थाना में पर्याप्त मात्रा में गाड़ी है। निरीक्षण के दौरान लहेरियासराय थाना के सर्किल इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार, थानाध्यक्ष अमित कुमार सहित थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे।