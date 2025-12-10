Language
    ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पीजी प्रथम सेमेस्टर में स्पाट नामांकन 11 और 12 दिसंबर को

    By Mrityunjay Bhardwaj Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 05:20 PM (IST)

    ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर सत्र 2025-27 में रिक्त सीटों पर आनलाइन स्पाट नामांकन 11 और 12 दिसंबर को होगा। छात्र कल ...और पढ़ें

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, दरभंगा । ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर सत्र 2025-27 में रिक्त सीटों पर आनलाइन आन स्पाट नामांकन की गुरुवार से शुक्रवार तक चलेगी।

    बुधवार को अध्यक्ष छात्र कल्याण प्रो. अशोक कुमार मेहता ने अधिसूचना जारी कर बताया है कि नामांकन के उपरांत रिक्त बचे सीटों पर स्पाट राउंड के लिए अनामांकित छात्र-छात्राएं 11 और 12 दिसंबर तक आनलाइन पीजी विभाग के साथ ही कालेजों का चयन कर सकते हैं।

    बता दें कि कई विषयों में तीन चरण के नामांकन के बाद रिक्त सीटों की संख्या नगण्य है। आनलाइन आवेदन करते समय कालेजवार रिक्त सीटों की सूची वेबसाइट पर दिखाई देगी। इसी के आधार पर इच्छुक अभ्यर्थी एक स्नातकोत्तर विभाग एवं कालेज विकल्प का अपने स्तर से आनलाइन चयन करेंगे।

    छात्रों द्वारा चयन के बाद रिक्त सीटों की संख्या घटती चली जाएगी। सीटों की संख्या शून्य होने के बाद नामांकन की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। स्पाट राउंड के तहत नामांकन के लिए आधिकारिक बेवसाइट पर सुबह साढ़े 11 बजे से नामांकन पोर्टल सक्रिय हो जाएगा।

    चयनित अभ्यर्थियों की सूची 13 दिसंबर को वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। 15 से 16 दिसंबर तक आवंटित विभागों और पीजी अध्ययन वाले कालेजों में छात्र-छात्राएं अपना नामांकन ले सकेंगे।

    कुलपति का फोटो लगा फर्जीवाड़े की कोशिश

    दरभंगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. संजय कुमार चौधरी का फोटो व्हाट्सएप पर लगाकर संदेश और आडियो कालिंग के माध्यम से साइबर ठगी की कोशिश की गई।

    विश्वविद्यालय मीडिया प्रभारी डा. बिंदु चौहान ने बुधवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि कुलपति के नाम को दुरुपयोग में लाते हुए मोबाइल नंबर 7809548290 से अज्ञात व्यक्ति द्वारा कुलपति के नाम से फर्जी व्हाट्सएप के माध्यम से व्हाट्सएप संदेश एवं व्हाट्सएप कालिंग के द्वारा विश्वविद्यालय के दर्शनशास्त्र विभाग के शिक्षक डा. संजीव कुमार, डा. प्रियंका राय, ला कालेज के डा. बद्रे आलम से फर्जीवाड़े की कोशिश की गई।

    उक्त शिक्षकों ने बताया कि कुलपति की फेक बिजनेस एकाउंट से उन्हें संदेश भेजी गई। बता दें कि इससे पूर्व भी पूर्व कुलपति प्रो. साकेत कुशवाहा, प्रो. एसके सिंह और प्रो. एसपी सिंह एवं प्रो. संजय कुमार चौधरी के कार्यकाल में ऐसी घटनाएं कई बार घट चुकी है। संबंधित धोखाधड़ी मामले में मोबाइल नंबर 7809548290 पर विश्वविद्यालय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है।